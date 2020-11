Barsinghausen

Jugendliche aus den SPD-Nachwuchsorganisationen der Jungsozialisten ( Jusos) in Barsinghausen und Wennigsen wollen künftig ihre Zusammenarbeit intensivieren. Zum Auftakt der neuen Kooperation haben die Jusos aus den beiden Nachbarkommunen eine gemeinsame Spendenaktion organisiert und für die Obdachlosenhilfe in Barsinghausen gesammelt – mit Anlaufstellen am Wennigser Hagemannplatz und am Barsinghäuser Thie. Dabei kamen mehrere Taschen und Säcke voller warmer Winterkleidung und Hygieneartikel zusammen.

Hilfe für Menschen in Not

„Damit leisten wir praktische Hilfe für Menschen in Not“, sagt Aaron Täger, stellvertretender Vorsitzender der Barsinghäuser Jusos. Täger nahm am Sonnabend die ersten Jacken, Pullover und Decken am Thie entgegen. Bereits mehrere Minuten vor dem Aufbau der Sammelstelle brachten Spender ihre gebrauchten und gut erhaltenen Kleidungsstücke.

Anzeige

„Ich finde es gut, dass sich junge Leute auf diese Weise engagieren. Das will ich gerne unterstützen, nachdem ich in der Zeitung von dieser Aktion gelesen habe“, sagt Ingrid Graf aus Langreder, die einige Säcke voller Kleidungsstücke zur Sammlung beigetragen hat.

Stadt bietet Unterkunft für Obdachlose an

In den nächsten Tagen wollen die Jugendlichen zunächst die Kleidungsstücke sichten und sortieren – und diese danach zusammen mit den Hygieneartikeln an die zuständigen Stadtmitarbeiter für die Obdachlosenhilfe übergeben. Die Stadt Barsinghausen hält Wohnraum für obdachlose Menschen bereit, unter anderem an der Hannoverschen Straße sowie in der ehemaligen Hausmeisterwohnung der Sporthalle Unter den Eichen.

Nach diesem erfolgreichen Beginn gemeinsamer Aktionen wollen die Jusos aus Barsinghausen und Wennigsen ihre Kooperation fortsetzen. Ziel sei es, die beiden Gruppen stärker miteinander zu vernetzen. „Dabei geht es auch um inhaltliche Themen, die in beiden Kommunen interessant sind, wie zum Beispiel ein Fahrradwegekonzept“, sagt Täger.

Lesen Sie auch

Von Frank Hermann