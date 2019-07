Barsinghausen

Mit Beginn der Sommerferien rücken auch die Feriensportwochen näher. Zum 33. Mal bietet die Stadtjugendpflege in enger Kooperation mit vielen ehrenamtlichen Helfern dieses sportliche Spiel- und Spaßprogramm an. In den zwei letzten Ferienwochen vom 29. Juli bis zum 9. August dürfen die Kinder und Jugendlichen...