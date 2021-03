Barsinghausen

Die Barsinghäuser Stadtjugendpflege will in diesem Frühjahr der Corona-Pandemie trotzen und plant für die Osterferien ein abwechslungsreiches Ferienprogramm mit vielen Freizeitaktionen für Jungen und Mädchen im Alter von sechs bis zwölf Jahren. Mit dem Programm will die Jugendpflege zugleich dazu beitragen, Familien die mitunter angespannte Situation rund um die Corona-Pandemie zu erleichtern.

„Die coronabedingte soziale Isolation, das Fehlen des gewohnten Schulalltags und der Mangel an Freizeitaktivitäten machen den Kindern schon seit Langem zu schaffen“, sagt Karina Karwath, die im Amt für Jugendpflege für das Ferienprogramm verantwortlich ist. Mit dem an die Pandemie angepassten Projekt unter dem Motto „Oster-Erlebnis-Inseln“ versuche die Jugendpflege, dem entgegenzuwirken. Mit dem Insel-Konzept und unter Berücksichtigung der Hygienevorschriften schaffe die Jugendpflege nicht nur den größtmöglichen Schutz für Kinder, Betreuerinnen und Betreuer, sondern garantiere „für ein tolles und abwechslungsreiches Ferienprogramm“, betont Karwath.

Inseln sind im Stadtgebiet verteilt

Die sogenannten Oster-Erlebnisinseln werden an verschiedenen Standorten in Barsinghausen und den Ortsteilen eingerichtet. Dazu gehören unter anderem die Ernst-Reuter-Schule in Egestorf, die Adolf-Grimme-Schule, die Grundschule Groß Munzel und das Schulzentrum Am Spalterhals, außerdem alle Standorte der städtischen Jugendeinrichtungen. „So gelingt es uns, eine nicht erlaubte Durchmischung der Kleingruppen untereinander zu verhindern“, erläutert die Projektverantwortliche. Alle sogenannten Inseln bekämen separate Räume, Sanitäranlagen und Ein- und Ausgänge. Das Ferienprogramm auf jeder Erlebnisinsel steht unter einem speziellen Wochenmotto. Dazu gibt es vielseitige Aktionen, die von sportlichen Disziplinen über Kreativ-, Koch- und Tanzangebote sowie Zirkus und Selbstverteidigung bis hin zu Schatzsuchen, Lagerfeuern, Ausflügen und Inlineskating reichen.

Stadtjugendpfleger Björn Wende und die Projektverantwortliche Karina Karwath haben schon bei den Outdoorsporttagen im Sommer 2020 Erfahrungen mit Ferienveranstaltungen unter Corona-Bedingungen gesammelt. Quelle: Stephan Hartung (Archiv)

Die Oster-Erlebnisinseln dauern jeweils vier Tage und finden dann täglich von 9 bis 15 Uhr statt. Es gibt jeweils mehrere thematisch unterschiedliche Angebote für die Zeit von Montag bis Donnerstag, 29. März bis 1. April, sowie von Dienstag bis Freitag, 6. bis 9. April. Die Teilnahmegebühr für die viertägigen Inselaufenthalte beträgt 40 Euro pro Person. Eine gemeinschaftliche Verpflegung werde nicht angeboten, betont die Jugendpflege. Essen und Trinken seien von den kleinen Gästen selbst mitzubringen.

Anmeldungen sind ab sofort möglich

Damit möglichst viele Kinder an den Ferienangeboten teilnehmen können, ist die Anmeldung pro Kind nur für jeweils eine Inselwoche möglich. Anmeldungen sind ab sofort ausschließlich online auf der Internetseite ferienpass-barsinghausen.de möglich. Nach einer kurzen Registrierung haben alle Kinder dort bis Freitag, 12. März, 24 Uhr, die Möglichkeit, ihre Erlebnisinsel auszuwählen, wie die Jugendpflege erläutert. Nach dem 12. März wird die Wunschliste geschlossen, und die freien Plätze werden ausgelost. Alle Kinder und ihre Eltern erhalten dann eine E-Mail zur Zahlungsaufforderung und einen Bestätigungsbrief mit weiteren Informationen.

Stadtjugendpfleger Björn Wende würde die Zahl der Inselangebote wenn möglich noch erhöhen, um noch mehr Kinder zu erreichen. „Wir würden uns sehr über die Beteiligung von Vereinen und Institutionen freuen“, sagt Wende. „Diese dürfen gerne eine eigene viertägige Oster-Erlebnisinsel einrichten.“ Bei der Entwicklung eines passenden Hygienekonzeptes sei die Jugendpflege behilflich. Es gebe zudem finanzielle Fördermöglichkeiten für Angebote freier Träger. Wende ist für Rückfragen unter der Telefonnummer (05105) 7742334 erreichbar.

Von Andreas Kannegießer