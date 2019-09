Barsinghausen

„Es ist gut, dass du da bist“ – so lautet der Titel des Projektgottesdienstes in der Klosterkirche, an dem Jugendband und Junges Ensemble mitwirken und bei dem die neuen Konfirmanden begrüßt werden. Beginn des Gottesdienstes der Mariengemeinde ist am Sonntag, 22. September, um 17 Uhr.

Der Gottesdienst wird von Pastorin Uta Junginger mit einem Team von Erwachsenen und Konfirmandinnen zusammen vorbereitet und gestaltet. Mit frischer Musik, Spielszenen und Stationen werden sich Jugendliche und Erwachsene dem Thema annähern. Pastorin Junginger und Vikarin Mira Neckel heißen die Konfirmanden willkommen.

Die Jugendband Die Band(e) unter Leitung von Gerald Pursche sorgt für die schwungvolle Musik. Und das Junge Ensemble, geleitet von Martina Blume, singt.

Im Anschluss an den Gottesdienst sind alle eingeladen, sich am Büfett im Gemeindehaus zu stärken.

Von Lisa Malecha