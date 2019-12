Barsinghausen/Bantorf

Bei einem Verkehrsunfall sind am Sonnabendmittag auf der B 65 bei Bantorf zwei Jugendliche leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei übersah eine 19-jährige Skoda-Fahrerin beim Abbiegen auf die Autobahnauffahrt zur A 2, dass die Ampel auf Rot stand. Sie stieß mit einem entgegenkommenden Seat zusammen. Die Skoda-Fahrerin und ihre 16-jährige Beifahrerin wurden dabei leicht verletzt. An jedem der Fahrzeuge entstand ein Schaden von geschätzt 5000 Euro.

Zusammenstoß an Kreuzung

Am Sonnabendvormittag stießen an der Kreuzung von Siegfried-Lehmann-Straße und Bahnhofstraße zwei Fahrzeuge zusammen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei musste eine 54-jährige Autofahrerin mit ihrem Seat im Kreuzungsbereich halten. Dies übersah ein 25-jähriger Fiat-Fahrer und fuhr auf den stehenden Seat auf. An beiden Fahrzeugen entstanden Schäden mit einer geschätzten Gesamthöhe von etwa 4500 Euro. Verletzt wurde niemand.

Von Dirk Wirausky