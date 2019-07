Stemmen

Nachwuchs werben und die Jugendfeuerwehr im Ort bekannter machen: Das waren zwei Ziele beim großen Familienfest der Jugendfeuerwehr Stemmen. Denn die Jugendfeuerwehr hat Probleme – nur noch drei Jugendliche gehören ihr derzeit an. Doch das hielt sie nicht davon ab, ein großes Fest anlässlich ihres 50. Jubiläums zu feiern. Auch in der Hoffnung, durch das Fest neue Mitglieder für sich zu gewinnen.

Feuerwehr fehlt der Nachwuchs

„Das war eine Zeit, in der vielerorts Jugendfeuerwehren gegründet wurden“, sagte Jugendfeuerwehrwart Rafael Schreek und erinnerte an das Entstehungsjahr der Feuerwehr. Damals habe man erkannt, wie wichtig es sei, den Nachwuchs schon früh für die Feuerwehr zu begeistern, um so auch neue Aktive zu rekrutieren. Und eben dieses Rekrutieren ist derzeit ein Problem bei der Feuerwehr Stemmen.

Jugendwart Rafael Schreek begrüßt die Gäste beim Fest anlässlich des 50. Jubiläums der Jugendfeuerwehr Stemmen. Quelle: Lisa Malecha

Waren Anfang 2018 noch sechs Jugendliche bei der Jugendfeuerwehr aktiv, hat sich ihre Zahl im Laufe des Jahres halbiert. „Wir hoffen, dass wir die Situation durch Aktionen – wie dieses Fest – verbessern können“, sagte Schreek. Ihm sei jedoch sehr wohl bewusst, wie schwierig das in der heutigen Zeit sei. „Die Auswahl an Hobbys ist so groß, die Schule verlangt den Schülern viel ab“, erklärte er.

Aktionen und Feste sollen Nachwuchs werben

Ein umfangreiches Maßnahmenpaket soll nun 2019 helfen, weitere Jugendliche im Alter von zehn bis 16 Jahre für die Jugendfeuerwehr anzuwerben. Das Fest ist eine der Aktionen zur Werbung von Nachwuchs. Ob der Ort eine eigenen Kinderfeuerwehr bekommt, ist indes noch unklar. „Wir denken darüber nach, aber es ist schwer, die nötigen zusätzlichen Kräfte zu finden“, sagte Schreek.

Um weiterhin Dienste für die verbleibenden drei Jugendlichen anbieten zu können, hat sich die Feuerwehr mit der Jugendfeuerwehr Göxe zusammengetan. „Damit wir genügend Teilnehmer für Übungen und Spiele haben“, sagt Schreek. Er erwarte nicht, dass sich direkt nach dem Fest neue Mitglieder finden, aber er hofft, dass die Jugendfeuerwehr und ihre Angebote im Dorf im Gespräch bleiben. „Vielleicht merken dann Kinder und Eltern, dass wir viele coole Aktionen anbieten und überlegen, einzutreten.“

Auch Bürgermeister Marc Lahmann und Stadtbrandmeister Dieter Engelke warben auf dem Fest für die Jugendfeuerwehr und appellierten an alle Besucher: „Macht in euren Familien bekannt, was die Freiwilligen Feuerwehren leisten.“ Denn, da ist sich Engelke sicher, grad im Bereich der Jugendarbeit könne kaum jemand mit der Feuerwehr mithalten.

Zahlreiche Aktionen für Kinder

Und coole Akionen waren an diesem heißen Tag gefragt: Die Sonnenplätze blieben am Sonntag größtenteils leer auf dem Hof der Familie Seidel, die ihr Gelände für das Fest zur Verfügung stellte. Bei 35 Grad und mehr zog es die Besucher auf die schattigen Plätze – oder aber an die Spielstationen der Kinder, denn dort gab es – wenn auch nicht immer beabsichtigt – Abkühlungen. Für eine war die vierjährige Leonie verantwortlich, als sie eigentlcihe gerade versuchte, ein „Haus“ zu löschen. Konzentriert lenkte sie den Wasserstrahl von einer Holzflamme zur nächsten – doch dann entglitt ihr der Schlauch für einen Moment. Eine angenehme Dusche für alle, die um sie herum versammelt waren.

Einige Meter weiter saßen Kinder um einen Tisch und warteten darauf, geschminkt zu werden. Andere tobten sich auf der Hüpfburg aus oder bewiesen ihre Geschicklichkeit beim Parcours, den es mit Bobby Cars und Gokarts zu durchfahren galt. Außerdem waren der ASB, die Flughafenfeuerwehr aus Wunstorf, die Polizei und die Feuerwehren aus Barsinghausen und Groß Goltern vor Ort, um sich zu präsentieren. „Das Fest ist super organisiert, vor allem das Programm für Kinder ist interessant“, sagte Besucher Olaf Erger.

Hoch hinaus ging es an diesem Nachmittag für Amy. Die Sechsjährige kletterte, gesichert mit Seilen, einen Turm von Getränkekisten hinauf, um am Ende die Kisten umzutreten und durch die Luft zu fliegen. Für diese Aktion hatte die Feuerwehr Barsinghausen eigens die Drehleiter mitgebracht, an der die Seile, die die Kletterer sicherten, befestigt waren. Ob sie Angst hatte? „Nein“, sagte Amy, zögerte kurz und gab dann zu: „Naja, ein bisschen vielleicht.“

Von Lisa Malecha