Barsinghausen

Die Stadt Barsinghausen hat im Zuge der zweiten Welle der Corona-Pandemie alle städtischen Jugendeinrichtungen bis mindestens 30. November geschlossen. Die Offene-Tür-Angebote und Gruppentreffen sind so lange ausgesetzt. Allerdings will die Jugendpflege für Kinder und Jugendliche mit Problemen weiterhin persönlich ansprechbar bleiben. Aus diesem Grund bietet das Betreuerteam der Jugendpflege ab sofort Präsenzzeiten im Jugendtreff an der Goetheschule, im Spielhaus auf dem Spielplatz Klein Basche und im Kinder- und Jugendhaus Egestorf an.

Zu den Präsenzzeiten können Kinder und Jugendliche einzeln mit persönlichen Anliegen in die Einrichtungen kommen und erhalten Unterstützung. Nach Mitteilung des Kinder- und Jugendbüros können das etwa Hilfestellungen bei den Hausaufgaben oder bei der Erstellung einer Bewerbung sein – oder einfach nur die Gelegenheit zum Teilen von Sorgen. Die sogenannten Einzelfallangebote finden stets zu zweit und unter Einhaltung strenger Hygienemaßnahmen statt, wie die Stadt betont.

Austausch im digitalen Jugendraum möglich

Auf Klein Basche sind die Betreuer Karen Brinkmann und Christian Schweer montags bis donnerstags von 15 bis 17.30 Uhr erreichbar, auch unter Telefon (05105) 3408. Im Jugendtreff an der Goetheschule sind Anna Fiechel und Tim-Yannick Krutzky montags bis donnerstags von 15 bis 17 Uhr präsent und unter Telefon (05105) 7743435 zu sprechen. Im Kinder- und Jugendhaus Egestorf übernimmt Sebastian Müller-Giegerich die Präsenzzeiten montags, mittwochs und freitags von 16 bis 18 Uhr. Telefonisch ist er in dieser Zeit unter (05105) 80194 oder (0163) 7743017 ansprechbar. Die Jugendpflege informiert darüber auch per Aushang an den Eingangstüren und in den sozialen Medien.

Das Spielhaus auf dem Spielplatz Klein Basche ist zwar für Gruppentreffen geschlossen, dennoch stehen dort stundenweise Ansprechpartner aus dem Betreuerteam der Jugendpflege zur Verfügung. Quelle: Andreas Kannegießer (Archiv)

Darüber hinaus will die Jugendpflege neben den individuellen Präsenzzeiten in den Einrichtungen auch wieder Kontaktmöglichkeiten über den digitalen Jugendraum JuBa über den Onlinedienst Discord anbieten. „Wir haben mit dem Onlineserver gute Erfahrungen während des letzten Lockdowns sammeln können und werden nun auf dieses bewährte System zurückgreifen“, sagt Sebastian Müller-Giegerich, der federführend den digitalen Jugendraum betreut. Ziel sei es, „so den Kontakt zu unseren Jugendlichen halten zu können“.

Jugendbüro plant Bastelangebote vor Weihnachten

Eingestellt sind derzeit unter anderem die Trainingsangebote des Kinder- und Jugendzirkus sowie der Fußball- und der Boxgruppe des Amtes für Jugendpflege. Das Betreuerteam richtet den Blick allerdings schon wieder nach vorn: Für die Zeit nach dem Teil-Lockdown plant die städtische Jugendpflege bereits das jährliche Weihnachtsbastelangebot in den Ortsteilen. „Wir hoffen, im Dezember wieder loslegen zu können und die Weihnachtszeit für unsere Kinder wie gewohnt besinnlich und kreativ gestalten zu können“, sagt Karina Karwath vom Kinder- und Jugendbüro. Sie ist unter Telefon (05105) 7742332 für alle Anliegen von Barsinghäuser Kindern, Jugendlichen und Eltern erreichbar.

Von Andreas Kannegießer