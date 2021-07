Kirchdorf

Die Überraschung war gelungen: Irene Wende ist als „Vereinsheldin“ des TSV Kirchdorf ausgezeichnet worden – an ihrem 81. Geburtstag. Günter Hoff und Friedrich Wissel vom Vorstand des Sportvereins und Dagmar Ernst vom Regionssportbund überraschten sie am Dienstag mit Urkunde, Konfettikanone und Blumenstrauß an der Haustür.

20 Jahre im TSV-Vorstand

Wende war fast 20 Jahre lang bis 2013 Kassenwartin und Buchhalterin und damit Teil des geschäftsführenden Vorstands des TSV Kirchdorf gewesen. Zwischendurch hatte sie auch die Turnsparte geleitet. Nach einigen Jahren Pause und nachdem die drohende Insolvenz in 2017 abgewendet werden konnte, erklärte sich Wende noch einmal bereit, die buchhalterischen Arbeiten zu erledigen. Damit habe sie erheblich zu der aktuellen wirtschaftlichen Stabilität des Vereins beigetragen, bedankte sich der Vorstand des TSV Kirchdorf für das Engagement.

Friedrich Wissel (rechts) feuert die Konfettikanone ab. Quelle: Jennifer Krebs

„Ehrenamt überrascht“ lautet das Motto für die unangekündigten Danksagungen. Die Vereinshelden-Kampagne für ehrenamtliches Engagement ist eine Aktion des Landessportbundes. Die Auszeichnung bietet die Möglichkeit, das Engagement von Personen jenseits der Gremienarbeit zu würdigen.

Der TSV Kirchdorf schätzt Wendes Arbeit für den Verein sehr „Wir hoffen, dass du noch das eine oder andere Jahr dranhängst“, sagte Kassenwart Wissel. Lust habe sie schon, wenn denn auch die Gesundheit weiter mitspiele, entgegnete Wende. Dennoch würde sie sich wünschen, dass junge Leute nachkämen und Gefallen an der Vereinsarbeit fänden.

Von Jennifer Krebs