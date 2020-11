Die Investoren, die den Gutspark Langreder in Barsinghausen erworben haben, wollen modernen Wohnraum in den historischen Gebäuden schaffen. Vorgesehen sind auch kleinere Einzel- und Reihenhäuser.

So soll das Langreder Gut nach dem Umbau aussehen: In den beiden großen Scheunen ist Platz für Wohnungen, am Rand des Gutsparks ist der Bau eines kleinen Wohnquartiers vorgesehen. Quelle: IF-Architecture GmbH