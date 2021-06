Goltern

Überschaubarer Andrang, aber ausgelassene Stimmung: Im Freibad Goltern haben am Freitagnachmittag rund 150 Besucher einen verhaltenen, aber dennoch spritzigen Saisonbeginn erlebt. Am ersten Tag nach den neuesten Corona-Lockerungen registrierte Kassierer Ingo Maier bis zum Abend zwar nur etwa ein Viertel der jetzt maximal 600 gleichzeitig erlaubten Badegäste. Trotz Hygieneanordnungen, Besucherbeschränkungen und ausgebliebenen Massenandrangs zeigten sich aber nahezu alle Besucher und Mitarbeiter mit dem Auftakt der Freibadsaison zufrieden. „Für den ersten Tag war das schon ganz in Ordnung“, sagte Schwimmmeister Sven Grube am frühen Abend. „Gut, dass es wieder losgeht“, fasste der 14-jährige Jamie die Stimmung der Gäste zusammen.

Dass seit Freitag wegen erneut gesunkener Inzidenzwerte nun auch endlich wieder ausgelassener Badespaß möglich ist, hatte dem Freibad Goltern immerhin pünktlich beim Öffnen der Eingangspforte eine kleine Besucherschlange beschert. „Da waren etwa 15 Leute auf einmal da, die schon gewartet hatten“, berichtete Kassierer Maier. Nach den neuesten Corona-Bestimmungen dürfen sich nun maximal 600 Badegäste gleichzeitig auf dem Gelände aufhalten. „Von einem Einlassstopp waren wir aber weit entfernt“, sagte der Kassierer. Auch im vergangenen Sommer seien nach der ersten Corona-Zwangspause nur an insgesamt fünf oder sechs Tagen alle 600 Einlasstickets vorübergehend vergeben gewesen.

Zur Galerie Rund 150 Badegäste haben nach den neuesten Corona-Lockerungen im Freibad Goltern einen spritzigen Saisonbeginn erlebt. In den Becken und auf den Liegewiesen herrschte ausgelassene Stimmung.

Keine Beschwerden über Hygienekonzept

Zum Saisonbeginn nach dem zweiten Lockdown war jetzt aber in den beiden Becken, auf den Liegewiesen und im Bistro-Bereich noch jede Menge Platz. Angesichts der Vorgaben wie Maskenpflicht im Eingangsbereich und Mindestabstand von eineinhalb Metern wirkte sich der verhaltene Start jedoch auch günstig auf die Stimmung aus. Über die vorerst weiterhin geschlossenen Duschen und Umkleiden sowie über das ebenfalls noch gesperrte Babybecken waren unter den Gästen auch keine Beschwerden zu hören. Miriam Hempel aus Goltern hatte es sich mit Freundinnen auf einer Wiese hinter dem Sprungturm auf Badetüchern gemütlich gemacht. „Es hat schon Tradition, dass wir zum Saisonbeginn mit den gleichen Leuten immer an der gleichen Stelle sitzen“, sagte Hempel. Angesichts der optimalen Wetterbedingungen habe sich die Gruppe vormittags schnell per Whatsapp zum Anbaden verabredet.

Im Bistro-Bereich halten die Badegäste beim Warten in der Schlange Sicherheitsabstand. Quelle: Ingo Rodriguez

Schwimmmeister Grube äußerte aber auch ein leichtes Bedauern: „Wenn es die Corona-Pandemie nicht geben würde, hätten wir hier heute zur Eröffnung das volle Programm mit Musikkapelle gehabt.“ Außerdem hätte das Freibad auch normalerweise bereits am 15. Mai seine Tore geöffnet. Trotz des verschobenen Saisonbeginns war unter den Besuchern auch viel Erleichterung zu spüren. „Als klar war, dass heute das Wetter mitspielt, haben wir uns sofort verabredet, um mit ein paar Kumpels aus Goltern ein paar Bahnen zu schwimmen“, sagte der 49-jährige Friedel Homann, der auch seine 12-jährige Tochter Mia mitgebracht hatte.

Stephanie Fischer (links) und Miriam Hempel genießen den Saisonbeginn in der Sonne. Quelle: Ingo Rodriguez

Temperaturen von 22 Grad Celsius im Wasser und 28 Grad an der Luft sorgten auch beim Bistro-Betreiber Said Suleymann für gute Laune. „Das Wetter passt: Currywurst, Döner und kalte Getränke sind besonders begehrt“, zog er am Abend ein positives Fazit.

Von Ingo Rodriguez