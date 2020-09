Barsinghausen

Mehr als 7 Millionen Euro hat die Stadt Barsinghausen in den vergangenen zwölf Jahren gemeinsam mit Bund und Land in die Umgestaltung der Barsinghäuser City investiert. Das soll aber noch längst nicht alles gewesen sein: Derzeit entwickelt die Verwaltung ein Konzept für weitere Projekte, die im Zuge des laufenden städtebaulichen Sanierungsprogramms verwirklicht werden sollen.

Die Bauverwaltung rechnet mit etwa einem weiteren Jahrzehnt, in dem die Infrastruktur mithilfe von Zuwendungen aus dem Programm verbessert werden kann. Gestaltungsschwerpunkte könnten im Bereich Volkers Hof, zwischen Rathaus und Ziegenteich und auch im Bereich der Altenhofstraße gesetzt werden.

Viele Bürger beim Stadtrundgang

Die Bürger haben offenbar großes Interesse, die Weiterentwicklung ihrer Innenstadt zu begleiten: Am ersten von zwei Stadtrundgängen haben am Montagabend rund zwei Dutzend Interessierte teilgenommen. Bürgermeister Marc Lahmann ( CDU) sowie ein Mitarbeiterteam aus dem Bauplanungs- und dem Tiefbauamt erläuterten unterwegs neuralgische Punkte und notierten Anregungen und Gestaltungsideen.

An der Altenhofstraße steht Barsinghausens ältestes Gebäudeensemble. Die Stadtverwaltung kann sich vorstellen, davor die Fahrbahn zu pflastern. Quelle: Andreas Kannegießer

Lahmann erklärte, dass es bei der Innenstadtgestaltung stets auch darum gehen müsse, die Funktion der Stadt Barsinghausen als Mittelzentrum zu stärken und die Innenstadt attraktiv zu machen. „Wir müssen sehen, wie wir uns behaupten können, auch gegen Hannover“, sagte er.

Ziegenteich soll noch schöner werden

Die Verwaltung denkt seit Jahren darüber nach, den Bereich zwischen Rathaus I und Ziegenteich und auch das Areal rund um den Teich neu zu gestalten. Zurzeit sei die Situation dort „nicht optimal gelöst“, sagte Stadtplanerin Nina Wolf. Der Teich habe „das Potenzial für noch mehr Aufenthaltsqualität“. Aus den Reihen der Stadtspaziergänger kamen etliche Anregungen: Der jetzt teilweise dicht bewachsene Uferbereich könne einladender gestaltet werden, hieß es, zum Beispiel „wie ein Theater“, das sich zum Wasser hin öffne.

Hendrik Mordfeld, Vorsitzender des Stadtmarketingvereins Unser Barsinghausen, regte an, im Bereich des Teiches auch einen Treffpunkt für junge Menschen zu schaffen, weil es derartige Anlaufpunkte in der City ansonsten nicht gebe.

Pflaster auf der Altenhofstraße ?

An der Altenhofstraße stehen Barsinghausens älteste Fachwerkhäuser. „Der Erhalt dieses Ensembles ist ganz wichtig“, betonte Wolf. Mit Geld aus dem Städtebauförderprogramm könnte die Fahrbahn neu gestaltet und mehr Platz für die großen Bäume geschaffen werden. „Eine Pflasterung vor den Fachwerkhäusern würde besser passen“, sagte Lahmann.

Wenige Meter weiter im Angesicht der Brachfläche des ehemaligen Autohauses Bühre überraschte der Bürgermeister mit der Mitteilung, dass sich die Stadt per Vorkaufsrecht das Eigentum an diesem Grundstück gesichert habe. Eigentlich ist das Areal Bestandteil des Entwicklungskonzeptes für das angrenzende City-Center, das aber seit Jahren nur sehr langsam vorankommt. Die Unternehmerfamilie Widdel möchte gemeinsam mit Investoren im rückwärtigen Teil des City-Centers und eben auf den Nachbargrundstücken Mehrfamilienhäuser errichten.

Stadt möchte Druck ausüben

Wie Lahmann und Bauausschussvorsitzender Gerald Schroth erläuterten, will sich die Stadt mit dem Grundstücksankauf Einflussmöglichkeiten sichern und auch Druck auf die City-Center-Investoren ausüben können. Eigentlich sei die gesetzte Frist bereits abgelaufen, sagte Schroth. Die Stadt sei aber grundsätzlich weiterhin bereit, das Areal für das Entwicklungsprojekt zur Verfügung zu stellen.

Aus Sicht der Stadtverwaltung besonders wichtig ist die Entwicklung des Großparkplatzes im Bereich Breite Straße/ Volkers Hof. Dort soll ein Einzelhandelsstandort mit einem Lebensmittelmarkt und weiteren attraktiven Geschäften geschaffen werden, ohne dass aber die Anzahl der Parkplätze auf dem Areal sinkt. Das Problem bisher: Nicht alle Teilflächen befinden sich im Eigentum der Stadt, manche Stellflächen gehören den Eigentümergemeinschaften von Geschäftshäusern aus der Marktstraße.

Auf der großen Parkfläche an der Straße Volkers Hof (im Hintergrund) soll ein neues Einzelhandelszentrum mit Supermarkt und weiteren Geschäften entstehen. Quelle: Andreas Kannegießer

Stadt macht Kaufangebote für Parkflächen

„Wir haben den Eigentümergemeinschaften Kaufangebote gemacht“, berichtete Lahmann. Nun müssten diese entscheiden. Auch wegen der Corona-Pandemie dauere dieser Prozess länger als geplant, „aber wir wollen das Vorhaben umsetzen“. Die Verwaltungsmitarbeiter wiesen darauf hin, dass es sinnvoll sei, im Zuge der Einzelhandelsansiedlung auch die Straße Volkers Hof mit Geld aus dem Förderprogramm attraktiver zu gestalten als bisher.

Ein Sorgenkind von Politik und Verwaltung in der Stadtmitte ist das seit vielen Jahren leer stehende Fachwerkhaus am Thie. Wegen des hohen Sanierungsaufwands und der später entsprechend hohen Miete sei es dem Eigentümer bisher nicht gelungen, Nutzer für das Gebäude zu finden, erläuterte Lahmann. Auch beim Stadtspaziergang gab es den Vorschlag, dass die Stadt das Haus doch selbst kaufen möge – und etwa als Standort der Stadtbücherei nutzen könnte. Lahmann äußerte große Skepsis. „Die Stadt ist nicht erfahren in der Entwicklung von Gewerbeimmobilien“, sagte er. Auch die Stadt müsste zudem das Haus teuer sanieren. Und die Idee, im Gebäude die Bücherei einzurichten, lasse sich wegen der besonders hohen Anforderungen an den Brandschutz in dem Fachwerkhaus nur schwer umsetzen.

Die Stadtbediensteten Anastasia Krylova (von links), Nina Wolf und Michael Dettmann zeigen vor dem leer stehenden Fachwerkhaus am Thie alte Stadtansichten. Quelle: Andreas Kannegießer

Von Andreas Kannegießer