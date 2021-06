Der Kulturverein Krawatte will Denkanstöße geben, wie sich leerstehende Gebäude mithilfe von Kunst und Kultur wieder beleben lassen. Bei einem sogenannten Stadtspaziergang diente am Sonnabend das prägnante Fachwerkhaus am Thie als Beispiel: Eine Privatinitiative bemüht sich um den Erhalt des 194 Jahre alten Gebäudes.