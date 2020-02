In der Nacht zu Sonnabend: Schläger attackieren 19-Jährigen

Barsinghausen

Mehrere bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Sonnabend in der Berliner Straße in Barsinghausen, nahe des Bahnhofes, einen 19-jährigen Mann aus Bad Münder angegriffen und geschlagen. Das Opfer musste mehrere Kopftreffer einstecken und wurde verletzt. Gegen 1.50 Uhr bemerkten Zeugen den Verletzten und verständigten laut Mitteilung des Barsinghäuser Kommissariats die Polizei.

Der 19-Jährige wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon (05105) 5230.

Von Andreas Kannegießer