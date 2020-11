Barsinghausen

Schulalltag in den Zeiten der Corona-Krise: Unter erschwerten Bedingungen ermöglicht die KGS Goetheschule das tägliche Lernen in der Schule – mit Abstandsregeln, Maskenpflicht und ständigem Lüften innerhalb des Gebäudes. Sowohl die rund 950 Kinder und Jugendlichen aus den Klassenstufen fünf bis zehn als auch die Lehrkräfte und das Personal leisten laut Schulleiter René Ehrhardt ihren Beitrag für einen funktionierenden Präsenzunterricht.

Schüler arbeiten konzentriert

„Wir arbeiten unter spannenden Verhältnissen. Das erfordert große Anstrengungen aller Beteiligten“, sagt Ehrhardt. So müssten die Schüler wegen der Maskenpflicht im Unterricht besonders konzentriert arbeiten – weil hinter den Masken keine Mimik des Gesprächspartners zu erkennen sei, und weil die gesprochenen Worte wegen des Mundschutzes schwieriger zu verstehen seien. „Aber die Schüler arbeiten hervorragend mit“, lobt der Leiter der Kooperativen Gesamtschule.

Anzeige

Dasselbe gelte für die Lehrkräfte, die in Corona-Zeiten einen erheblichen Mehraufwand leisten müssten – zum Beispiel bei den Aufsichten in den Unterrichtspausen oder bei Unterstützungen für Kollegen, die aus dem Homeoffice heraus die Lernaufgaben für ihre Klassen stellen. Derzeit haben sich laut Ehrhardt fünf KGS-Lehrkräfte zum Schutz vor einer Covid-19-Infektion ins Homeoffice zurückgezogen.

Homeoffice als Selbstschutz

„Sie sichern den Unterricht für ihre Lerngruppe mithilfe von Videositzungen, Telefonaten oder übersendeten Aufgaben. Unterrichtsstunden fallen deshalb nicht aus. Auch für einige Schüler gilt das Homeoffice als Selbstschutz, um besondere Risiken zu vermeiden“, erläutert der Rektor.

Bislang hat die KGS Goetheschule in der Corona-Krise zwei komplette Klassenverbände sowie mehrere Einzelpersonen für jeweils 14 Tage in Quarantäne schicken müssen. Aktuell sei ein Schüler positiv auf Corona getestet worden, sagt der Schulleiter.

Das Lernen in der Schule gehört laut Ehrhardt zu den wichtigsten Dingen, die trotz Corona so lange wie möglich gewährleistet sein sollten. Dennoch sei, je nach Infektionsgeschehen und Absprache mit dem Gesundheitsamt der Region Hannover, ein plötzlicher Wechsel in das sogenannte Szenario B möglich: Dann werden die Klassen geteilt und wechselweise in der Schule und zu Hause im Homeschooling unterrichtet.

Schule kann nicht planen

„Es ist schwierig für uns alle, dass wir nicht planen können. Stattdessen müssen wir Woche für Woche gucken, wie es an der Schule weitergehen kann“, erläutert der Leiter.

Für das Distanzlernen im Onlineunterricht seien digitale Hilfsmittel besonders wichtig – zum Beispiel für Videositzungen oder den elektronischen Austausch von Informationen. Hier sieht Ehrhardt seine Schule gut aufgestellt. Zudem habe die KGS aus ihrem eigenen Budget das kabellose Netzwerk an der Schule erweitert.

Allerdings stößt die Schule nach Einschätzung der didaktischen Leiterin Ines Zemkalis dort an ihre Grenzen, wo im Elternhaus der Schüler die technischen Voraussetzungen für digitales Lernen fehlen. „Weil etwa kein Endgerät vorhanden ist oder weil der Internetzugang fehlt. Zum Glück ist nur ein sehr kleiner Teil unserer Schülerschaft zu Hause offline“, betonte Zemkalis. Die Elternhäuser, die nicht digital erreichbar seien, kennen die analogen Wege für Lernmaterial und -hilfen.

Tagebuch gibt Hilfestellung

Zudem stellt die KGS für alle Schüler im Distanzlernen ein sogenanntes Lerntagebuch bereit. Darin werden alle Hilfs- und Kontaktangebote aufgelistet sowie die Erfahrungen und Ergebnisse des Lernens zu Hause dokumentiert. Das Lerntagenbuch soll auch dazu dienen, die Kommunikationswege untereinander zu überprüfen oder gezielte Unterstützungen anzubieten.

„Wir müssen noch auf unabsehbare Zeit mit Corona zurechtkommen. Da ist es eine große Erleichterung, dass Schüler, Kollegium und Eltern sehr diszipliniert und umsichtig handeln“, sagt Ehrhardt.

Lesen Sie auch

Von Frank Hermann