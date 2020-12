Barsinghausen

Die in diesem Jahr im Vergleich zu den Vorjahren sehr reduzierte Weihnachtsdekoration in der Barsinghäuser Innenstadt hat zu einer kritischen Diskussion in den sozialen Medien geführt. Etliche Nutzer haben ihr Unverständnis über die insgesamt wenig weihnachtliche Atmosphäre insbesondere in der Fußgängerzone geäußert. Auch der Stadtmarketingverein Unser Barsinghausen hat Defizite ausgemacht. Nun will der Verein bei der Deko nachsteuern – auch wenn die Geschäfte ab Mittwoch wegen des Lockdowns schließen müssen.

Die Diskussion hatte in der vergangenen Woche mit einer Stellungnahme der Barsinghäuserin Leslie Windhorn-Hirsch in der Facebook-Gruppe „Du kommst aus Basche, wenn Du ...“ begonnen. „Ich bin maßlos enttäuscht über die Weihnachtsdekoration der Innenstadt. Ich habe in 47 Jahren noch nie etwas Traurigeres gesehen“, schrieb Windhorn-Hirsch dort. Zugleich verwies sie auf die Situation in den Nachbarkommunen. Nenndorf oder auch Neustadt hätten „nach diesem besonderen Jahr“ eine besonders schöne Dekoration, um den Menschen etwas Schönes und Hoffnungsvolles zu bieten. In Barsinghausen sei das Gegenteil der Fall. „Wirklich schade und traurig“, lautet das Fazit der Barsinghäuserin.

Weihnachtsdorf fehlt diesmal

Etliche andere Facebook-Nutzer stimmen der Kritik zu. „Kalt bis gar keine Atmosphäre“, kommentiert Sabine Nowak das Ambiente in Barsinghausens Fußgängerzone. „Meine Meinung ist, dass wir schöne Dinge gerade in dieser Zeit sehr gebrauchen können. Es hellt für mich die Stimmung auf und macht Freude“, schreibt Tina Ocker. Und Pia Sabrina Scott ist aufgefallen, dass es nicht nur in der City an vorweihnachtlicher Atmosphäre fehlt. „Schaut euch doch mal manche Straßen an, in den meisten Häusern ist noch nicht mal ein Lichtchen, und das ist schon traurig, wenn man abends durch die Straßen fährt und zum größten Teil alles dunkel ist.“

In den vergangenen Jahren hatten stets vor allem die Mitglieder des Vereins IG Weihnachtsdorf für eine weihnachtliche Atmosphäre in der Fußgängerzone gesorgt. Sie hatten nicht nur das Weihnachtsdorf am Thie betreut, sondern meist auch noch Dutzende von schleifchenverzierten Weihnachtsbäumen in der Fußgängerzone aufgestellt. Der Verein hat sich inzwischen allerdings aufgelöst, weil sich nach einem personellen Aderlass niemand mehr gefunden hatte, in eines der vakanten Vorstandsämter nachzurücken.

Auch Stadtmarketingverein sieht Defizite

Nach längeren Verhandlungen wollte in diesem Jahr dann der Stadtmarketingverein Barsinghausen die Verantwortung für das Weihnachtsdorf übernehmen, das letztlich aber der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen ist. Am Thie ist nun lediglich die Weihnachtspyramide aufgebaut. Die bereits seit vielen Jahren genutzten Leuchtelemente der Weihnachtsbeleuchtung an Laternenpfählen vermögen der City kein wirklich festliches Gepräge zu verleihen.

Auch aus Sicht der Verantwortlichen des Stadtmarketingvereins gibt es Defizite bei der Innenstadt-Dekoration. „Ja, mir fehlt da auch was“, sagt Unser-Barsinghausen-Vorsitzender Hendrik Mordfeld. Er verweist auf das fehlende Weihnachtsdorf, das sonst immer für Atmosphäre gesorgt habe.

Wenig Resonanz auf Baumwettbewerb

Der Stadtmarketingverein hatte immerhin versucht, die Geschäftsleute in der City dazu zu motivieren, individuell geschmückte Weihnachtsbäume vor ihren Läden aufzustellen. Der Appell – verbunden mit einem eigens ausgelobten Weihnachtsbaumwettbewerb – ist allerdings weitgehend erfolglos geblieben. „Ich hatte mir mehr Resonanz erhofft“, sagt Mordfeld. Er äußert zugleich aber Verständnis für die Situation der Geschäftsleute, die angesichts der Pandemie „vielleicht andere Prioritäten in der Krise haben“.

Der Vorstand des Stadtmarketingvereins kommt am Montag, 14. Dezember, zu einer Sitzung zusammen. Dann wird auch die Kritik am Ambiente in der City Thema sein, wie Mordfeld bestätigt. „Ich hoffe, dass wir noch nachsteuern können“, sagt er.

