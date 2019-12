In der Backstube leuchten die Kinderaugen

Barsinghausen

So schmeckt die Weihnachtszeit: Nahezu 200 Jungen und Mädchen aus den Barsinghäuser Kindergärten und Grundschulen haben im Advent die Hünerberg-Backstube an der Rehrbrinkstraße besucht, um eigenhändig Tausende Kekse und Plätzchen zu backen. Unter der Anleitung von Bäckermeister Hendrik Mordfeld und dessen Mitarbeiter durften die Kinder verschiedene Figuren aus dem ausgerollten Teig ausstechen und anschließend mit Zucker- oder Schokostreuseln verzieren. Als letzte Kindergruppe machte am Dienstagvormittag die Klasse 1b aus der Wilhelm-Stedler-Schule die große Backstube zur Weihnachtsbäckerei.

Jungen und Mädchen aus der Klasse 1b der Wilhelm-Stedler-Schule backen Weihnachtskekse in der Hünerberg-Backstube. Quelle: Frank Hermann

Zusammen mit Klassenlehrerin Franka Bartke hatten sich die Erstklässler in den vergangenen Tagen schon auf den Ausflug eingestimmt. „Alle Kinder sind total aufgeregt und freuen sich riesig darauf, gemeinsam Kekse backen zu dürfen“, sagte die Lehrerin. Zwar kennen die meisten Schüler das besondere Erlebnis des Keksebackens von zu Hause – „einige Kinder haben aber noch niemals selbst Kekse gebacken. Für sie ist das etwas völlig Neues“, erläutert Gastgeber Hendrik Mordfeld.

Jungen und Mädchen aus der Klasse 1b der Wilhelm-Stedler-Schule backen Weihnachtskekse in der Hünerberg-Backstube. Quelle: Frank Hermann

Für ihn sei es wichtig, die Kinder mit der Bedeutung wertvoller Lebensmittel vertraut zu machen und ihnen zu zeigen, wie Kekse tatsächlich entstehen – und dass sie nicht einfach nur aus dem Supermarkt kommen. Zudem sei es immer wieder ein schönes Erlebnis, beim gemeinsamen Backen das begeisterte Funkeln in den Augen der Jungen und Mädchen zu sehen.

„Da weicht auch bei uns im Mitarbeiterteam der Stress des Produktionsalltages einer Vorfreude auf Weihnachten“, betonte Mordfeld. Mittlerweile sei es schon eine kleine Tradition geworden, jedes Jahr im Advent die Kindergarten- und Schulkinder in die Hünerberg-Weihnachtsbäckerei einzuladen.

Jungen und Mädchen aus der Klasse 1b der Wilhelm-Stedler-Schule backen Weihnachtskekse in der Hünerberg-Backstube. Quelle: Frank Hermann

Mit leuchtenden Augen hat am Dienstag auch die sechsjährige Lara ihre Kekse aus der großen Teigmasse ausgestochen und für den großen Backofen vorbereitet. Zwei Tage zuvor habe sie auch schon zu Hause viele Kekse hergestellt. „Weihnachtsplätzchen sind immer lecker. Und es macht Spaß, mit der ganzen Klasse selbst so viele Kekse zu backen“, sagte die Schülerin. Zum Abschluss der Aktion durften die Kinder ihre süßen Sachen mit in die Schule nehmen.

Lesen Sie auch:

Von Frank Hermann