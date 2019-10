Landringhausen

Dieser Ort hat was zu bieten: Die Landringhäuser organisieren immer wieder Aktivitäten in ihrem Dorf und wollen so die Gemeinschaft stärken. „Die großen Fragen des Zusammenlebens stehen nach einer jüngsten repräsentativen Umfrage oben an bei den Sorgen der bundesweiten Bevölkerung. Nicht so in Landringhausen“,...