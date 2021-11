Barsinghausen

Die Barsinghäuser Stadtverwaltung und das Gesundheitsamt der Region Hannover eröffnen am Mittwoch, 17. November, ein gemeinsames Impfzentrum. Das Ärzteteam ist in den Räumlichkeiten des Hauses Marktstraße 5 in der Barsinghäuser Fußgängerzone untergebracht und steht nach derzeitigen Planungen von Mittwoch an ab 10 Uhr für Impfungen zur Verfügung.

Barrierefrei und gut erreichbar

Die Räume seien ebenerdig und zentral gelegen, dank der nahegelegenen Parkplätze, Bushaltestellen und des Bahnhofs gut erreichbar, betont Barsinghausens Bürgermeister Henning Schünhof. In dem Impfzentrum können sich nach seiner Aussage bis zu 300 Interessierte pro Tag impfen lassen. Es gebe keine Priorisierung unter den Wartenden und gehe streng der Reihe nach – unabhängig davon, ob es sich um eine Erstimpfung oder eine sogenannte Booster-Impfung handele, ergänzt der Verwaltungschef.

Geimpft wird nach derzeitigem Stand von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Hilfsorganisationen Arbeiter-Samariter-Bund, Johanniter und Deutschem Roten Kreuz.

Mindestabstand möglich

Den Worten von Matthias Wuttig aus dem städtischen Gebäudewirtschaftsamt zufolge hat das neu eingerichtete Impfzentrum eine Fläche von knapp 150 Quadratmetern. „Daher können dort auch die Mindestabstände von 1,5 Metern problemlos eingehalten und der gesamte Ablauf der Impfstraße reibungslos dargestellt werden“, nennt Wuttig einen weiteren Grund dafür, das Impfzentrum in dem ehemaligen Spezialitäten-Markt an der Marktstraße einzurichten.

„Da zwischen dem Erstkontakt mit der Region und der Eröffnung des Impfzentrums nur einige Tage liegen, bin ich mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Ich glaube, in Anbetracht des Zeitdrucks haben wir die ideale Lösung gefunden“, sagt Schünhof.

Auf Wartezeit einstellen

Nach derzeitigem Stand sollen die mobilen Impfteams in den Räumen an der Marktstraße montags bis freitags in der Zeit von 10 bis 16 Uhr zur Verfügung stehen. Um den Ablauf vor Ort zu erleichtern und zu beschleunigen, können Info-Materialien, der Anamnese-Bogen und der Bogen für das Beratungsgespräch beim Impfarzt oder der Impfärztin über einen Link auf der städtischen Homepage auf www.barsinghausen.de heruntergeladen werden.

Da für die Impfungen keine Termine vergeben werden, sollten sich Impfwillige darauf einstellen, dass es vor Ort zu Wartezeiten kommen kann.

Von Mirko Haendel