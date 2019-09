Barsinghausen

Es war ein einsatzreicher Sonntag für die Ortsfeuerwehr Barsinghausen: Insgesamt dreimal mussten die Feuerwehrleute ausrücken. Vor allem die Einsätze im Wald stellten die Einsatzkräfte vor Herausforderungen.

Zunächst wurde die Feuerwehr um 10.17 Uhr alarmiert. In der Kernstadt wurde eine längere Dieselspur gemeldet. Doch vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass es sich nur um einige Dieselflecken im Kreuzungsbereich Rehrbrinkstraße / Poststraße handelte. Die neun gerufenen Feuerwehrleute streuten die Flecken ab und konnten rund 40 Minuten später wieder abrücken.

Flächenbrand im Wald

Nur wenige Stunden später folgte der nächste Alarm. Um 15.17 Uhr mussten die Einsatzkräfte aus Barsinghausen und Egestorf zu einem Flächenbrand ausrücken. Etwa 200 Meter oberhalb der Bösquelle glimmten etwa 20 Quadratmeter Waldboden.

Der Einsatz stellte die Feuerwehrleute vor Probleme: Um an den Brandherd zu gelangen, musste aufwendig eine Schlauchleitung durch das Dickicht verlegt werden. Als die Helfer ankamen, hatte sich das Feuer schon tief in den Boden gefressen. Die Einsatzkräfte löschten die Flammen und mussten den Waldboden anschließend mit Äxten, Spaten, Schaufeln und Dunggabeln umgraben, um an die tiefer gelegenen Glutnester zu gelangen.

Bei den Löscharbeiten wechselten sich die Kräfte der beiden Ortsfeuerwehren immer wieder ab. Insgesamt 4300 Liter Löschwasser wurden zur Einsatzstelle gepumpt. Im Einsatz waren die Ortsfeuerwehren Egestorf und Barsinghausen mit 28 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen sowie die Polizei Barsinghausen.

Feuer im Wald löst weiteren Einsatz aus

Kaum hatten die Feuerwehrleute dieses Feuer gelöscht und gegen 17 Uhr den Einsatz beendet, da mussten sie schon wieder ausrücken: Es brannte erneut im Wald. Gerade als die Löschfahrzeuge am Feuerwehrhaus für weitere Einsätze gesäubert und bestückt wurden, kam die Alarmierung. „Die Löschwassertanks auf den Fahrzeugen waren noch nicht mal wieder ganz befüllt“, sagte Björn-Sören Geestmann, bei der Feuerwehr für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig.

Zur Galerie Am Sonntag hat es im Deister gebrannt. Die Feuerwehr musste die Fläche im Wald aufwendig löschen.

Die Feuerwehrleute rückten also erneut aus – dieses Mal in den Emmerkenbrink, etwa 600 Meter unterhalb der Schutzhütte Stern. „Vom Hauptweg waren es noch über 300 Meter in den Wald hinein, in Richtung Schnepfenflucht“, sagte Geestmann. Dort brannte eine rund fünf mal fünf Meter große Fläche. „Auch hier hatte sich das Feuer tief in den Waldboden gefressen. Abgelöscht wurde das Feuer mit 5000 Litern Wasser“, sagt Geestmann.

Rund zwei Stunden waren die 35 Einsatzkräfte aus Egestorf und Barsinghausen damit beschäftigt, den Boden zu löschen.

Aktuelle Polizeimeldungen Die aktuellsten Polizeinachrichten aus Barsinghausen lesen Sie hier in unserem Ticker.

Von Lisa Malecha