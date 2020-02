10.000-Dollar-Spende aus Kalifornien unterstützt „IG Eltern geistig Behinderter“

Barsinghausen

Spätestens im Sommer soll für die „ Interessengemeinschaft (IG) Eltern geistig Behinderter“ ein großer Wunsch in Erfüllung gehen – und der Neubau mit einer Kreativwerkstatt an der Rehrbrinkstraße rund vier Jahre nach dem ersten Spatenstich endlich seinen Betrieb aufnehmen. Zuvor wollen die IG-Mitglieder und ehrenamtliche Helfer noch einen Treppenaufgang im Innenbereich montieren sowie das Außengelände direkt neben dem Wohnheim für Menschen mit Behinderungen herrichten.

Ursula Goldschmidt (links) und Christiane Rotter sehen sich die Fortschritte im Innenausbau der Kreativwerkstatt an. Quelle: Frank Hermann

Bis auf die Treppe zwischen dem Mehrzweckraum im Erd- sowie dem Abstellraum im Dachgeschoss hat der kleine Freiwilligen-Bautrupp mittlerweile den Innenausbau nahezu abgeschlossen. Allerdings fehlt im Außenbereich noch ein Anbau für die WC-Anlage. „Wir haben den Bauantrag gestellt und warten jetzt auf erste Kostenvoranschläge“, erläutert Thomas Rotter von der IG. Zur Finanzierung müsse die Interessengemeinschaft ohnehin erst noch weitere Spenden und Zuschüsse einwerben: „Das Geld für ein massiv gemauertes Toilettenhäuschen haben wir derzeit noch nicht.“

Teilgenehmigung beantragt

Für den uneingeschränkten Betrieb der Kreativwerkstatt als offener Ort der Begegnung zwischen Menschen mit und ohne Behinderungen sei jedoch eine Toilettenanlage zwingend erforderlich. Darum will die IG zunächst eine Teilgenehmigung für die Bewohner aus dem benachbarten Heim der Diakonie Himmelsthür für Menschen mit Behinderungen beantragen. „Die Heimbewohner könnten ihre eigenen Toiletten nutzen. Es wäre schön, wenn endlich Leben in die Kreativwerkstatt unseres Neubaus käme“, sagt die IG-Vorsitzende Ursula Goldschmidt.

Die Werkstatt biete im rund 50 Quadratmeter großen Mehrzweckraum genügend Platz zum Beispiel für Töpfer- und Nähkurse, Filmabende, Diskos und Feiern sowie für ein gemeinsames Singen mit Bewegung. Im Diakonie-Heim fehlten dafür geeignete Räume. „Kursleiter stehen ebenfalls parat, um solche Angebote für unsere Heimbewohner zu ermöglichen“, betont Goldschmidt und verweist auf die jahrelange Zusammenarbeit der IG mit der Kunstschule Noa Noa.

Kooperation mit dem Nabu

Für den Verein steht jetzt nicht nur der Toilettenanbau, sondern auch die Gestaltung des Außengeländes in Kooperation mit dem Naturschutzbund ( Nabu) im Mittelpunkt. Denkbar seien gemeinsame Pflanzaktionen der Nabu-Ortsgruppe mit den Heimbewohnern.

Bereits im Jahr 2016 haben die ersten Arbeiten für die IG-Kreativwerkstatt auf dem Gelände begonnen. Allerdings meldete kurze Zeit später der ursprünglich beauftragte Bauunternehmer aus Rosendahl unerwartet Insolvenz an – und die „IG Eltern geistig Behinderter“ musste einen sechsstelligen Geldbetrag ohne Gegenleistungen abschreiben. In der Folge stand das Bauprojekt über ein Jahr lang still, ehe der Verein mit Unterstützung von Sponsoren und ehrenamtlichen Helfern die Arbeiten vor etwa zwei Jahren in Eigenregie wieder aufnahm – und den Bau nun nach vielen Verzögerungen zu Ende führen will.

Ständig auf Spendensuche

„Weil uns die finanziellen Möglichkeiten fehlen, sind wir permanent auf der Suche nach Geldspenden und Zuwendungen. Nur so können wir die einzelnen Bauabschnitte nach und nach abwickeln“, erläutert Ursula Goldschmidt. Zuletzt hat eine Spende über 10.000 US-Dollar von einer Firma aus Kalifornien dabei geholfen, eine große Rechnung zu bezahlen. „Die Schwester eines Bewohners aus dem Diakonie-Heim arbeitet bei dieser Firma und hat ihren Chef davon überzeugen können, unser Projekt zu unterstützen“, erklärt die IG-Vorsitzende.

