„Ich habe meinen Traumberuf in der Altenpflege gefunden“

Es duftet nach Mittagessen. Bevor das Küchenteam im Brigittenstift-Altenzentrum die Mahlzeiten serviert, kontrolliert Altenpflegerin Anna Kligge den Blutzuckergehalt bei der 93-jährigen Gertrud Thiemann. „Damit wir die Werte für die Insulingabe im Blick haben“, sagt Kligge und streichelt der lächelnden Seniorin über die Wange. Kontrolle und Insulinspritze gehören, wie viele andere Handgriffe auch, zur Routine der examinierten Pflegefachkraft. Menschliche Nähe zu den Bewohnern des Brigittenstifts und die emotionale Zuwendung sollen dagegen niemals zur Routine werden, wie Kligge betont. Diese seien eine Herzensangelegenheit.

Anna Kligge und Kollegin Susanne Henkel (Zweite von rechts) plaudern mit Bewohnerinnen des Brigittenstift-Altenzentrums.

„Hier habe ich meinen Traumberuf gefunden“, betont die Hannoveranerin. Warum gerade in der Altenpflege? „Weil ich hier die Dankbarkeit der alten Menschen spüre und genieße – bei einem Lächeln, bei einem Leuchten in den Augen oder bei einem Händedruck. Diese Dankbarkeit ist für mich eine große Motivation“, sagt Kligge.

Skepsis ist schnell verflogen

Nach der Schulzeit haben sie anfangs zunächst skeptisch auf die Pflegeberufe geschaut. Allerdings sei diese Skepsis während eines Praktikums in einem Altenheim verflogen. Schnell habe sie Gefallen am liebevoll-pflegerischen Umgang mit Senioren gefunden und schließlich von 2003 bis 2006 ihre Ausbildung absolviert. Mittlerweile arbeitet Kligge schon einige Jahre im Brigittenstift.

Vor dem Mittagessen füllt Anna Kligge die Trinkgläser von Ruth Biergans (links) und Christine Riedel mit Wasser.

Allmählich rückt die Essenszeit näher. Anna Kligge klopft an der Zimmertür von Ruth Biergans, um die 88-Jährige zum Mittagessen abzuholen – und um einen kurzen Plausch zu führen. „So viel Zeit muss ein“, sagt sie und setzt sich zu der Seniorin auf das Sofa. Die Bewohnerin des Altenzentrums schätzt diese Vertrautheit. „Wir plaudern gern miteinander“, sagt die gebürtige Berlinerin, die aus dem dortigen Stadtteil Lichterfelde stammt. Genauso wichtig sei ihr aber auch der gegenseitige Respekt: „Hier werden alle gesiezt, das finde ich gut“, sagt die 88-Jährige auf dem Weg zum Speisesaal.

Empathie ist wichtig

Dank der täglichen Begegnungen bauen Pflegekräfte und Heimbewohner nach und nach eine enge Bindung auf. Da gehört es laut Kligge auch dazu, persönliche Schicksale kennenzulernen – „fast wie in einer Familie“, sagt die examinierte Fachkraft. Ohnehin sei Empathie eine Grundvoraussetzung für den Beruf. „Die Menschen merken sofort, wenn man es gut mit ihnen meint“, sagt die Altenpflegerin.

Bei der 93-jährigen Gertrud Thiemann kontrolliert Anna Kligge den Blutzucker.

Im Brigittenstift mit seinen mehr als 80 Bewohnern arbeitet das Pflegepersonal im Drei-Schicht-Betrieb für eine Betreuung rund um die Uhr. Zu den regelmäßigen Aufgaben im Alltagsbetrieb gehören zum Beispiel die Verteilung der Medikamente sowie die Unterstützung der Senioren beim Waschen, Duschen, Frisieren sowie beim An- und Auskleiden.

„Dann helfen wir auch beim Aufräumen im Zimmer; was halt so im Tagesablauf wichtig ist und was die alten Leute nicht mehr so gut allein schaffen“, erläutert die Mitarbeiterin, die zwischendurch alle Pflegeleistungen für die Heimbewohner in Mappen dokumentieren muss. Diese Dokumentationen seien ein notwendiger Beleg und nähmen immer mehr Zeit in Anspruch.

Die vielfältigen Aufgaben in der Altenpflege seien zwar körperlich und psychisch durchaus anstrengend, sagt Kligge. Aber für sich selbst kann sie sich keinen schöneren Beruf vorstellen. Genügend Zeit zum Abschalten hat sie nach Dienstschluss auf der Heimfahrt von Barsinghausen nach Hannover. Und dann freue sie sich bald auch schon wieder auf die nächste Begegnung mit „ihren“ Senioren – und auf das nächste Lächeln, leuchtende Augen oder einen warmen Händedruck.

Von Frank Hermann