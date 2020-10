Barsinghausen/Egestorf

Die Stadt Barsinghausen tut sich äußerst schwer bei der angestrebten Ausstattung der Grundschulen im Stadtgebiet mit moderner Computertechnik und leistungsfähigen WLAN-Netzwerken. Auch drei Jahre nach dem Start des sogenannten IT-Schulkonzepts 2017 ist das Projekt erst rudimentär umgesetzt. Selbst an den beiden beim Start ausgesuchten Pilotschulen – der Grundschule Groß Munzel und der Egestorfer Ernst-Reuter-Schule – gab es in der Vergangenheit immer wieder Verzögerungen und technische Probleme. Die SPD-Ratsfraktion kritisiert die Arbeit der Stadtverwaltung und fordert möglichst schnelle Verbesserungen.

Etatposten ist vergessen worden

„Inhaltlich sind wir noch lange nicht durch, auch in den Pilotschulen nicht“, kritisiert SPD-Ortsvereinsvorsitzender Reinhard Dobelmann. „Es hapert an vielen Ecken und Enden, wir hinken erheblich hinterher.“ Die Umsetzung des IT-Programms brenne dem Rat unter den Nägeln, „aber die Stadt kommt einfach nicht zum Abschluss“. Der SPD-Vorsitzende kritisiert, dass in der Stadtverwaltung „das Verständnis für die Bedürfnisse der Schulen fehlt“.

Anzeige

Besonders ärgerlich ist es aus Sicht der SPD, dass im aktuellen städtischen Doppelhaushalt für die Jahre 2020/2021 gar kein Geld für die Fortsetzung des Grundschul-IT-Programms eingeplant ist. Die Mittel für weitere Grundschulen und die Bert-Brecht-Schule seien zwar für den Haushalt geplant, abgestimmt und gemeldet worden, heißt es dazu in einer schriftlichen Stellungnahme der Stadtverwaltung. Das Geld hätte dann jedoch mittels einer Beschlussvorlage als neue Maßnahme in den Haushalt eingebracht und vom Rat beschlossen werden müssen. „Aus nicht mehr nachvollziehbaren Gründen ist dies seitens der beteiligten Fachämter leider aus den Augen verloren und versäumt worden“, heißt es in der Antwort der Verwaltung.

Beschlossene Stellen sind unbesetzt

Das benötigte Geld kann nun erst im Rahmen eines Nachtragshaushaltsplanes voraussichtlich im ersten Quartal 2021 zur Verfügung gestellt werden. „Dabei bräuchten die Schulen gerade in Corona-Zeiten die IT-Ausstattung so dringend“, sagt Dobelmann. Ein weiterer Kritikpunkt der Sozialdemokraten ist die schleppende Umsetzung des Ratsbeschlusses vom vergangenen Jahr zur Schaffung zweier zusätzlicher Stellen im städtischen EDV-Amt. Da sich die Probleme mit den Schulen bereits im vergangenen Jahr abgezeichnet hatten, hatte der Rat vor Weihnachten die personelle Verstärkung des städtischen Experten-Teams beschlossen.

Bis jetzt seien die Stellen noch nicht besetzt, das Verfahren befinde sich „in Bearbeitung“, sagt der Leiter des Stabes in der Verwaltung, Stefan Müller. Er verweist auf die zurzeit vielen vakanten Stellen innerhalb der Stadtverwaltung, deren Besetzung nicht einfach sei. „Zuletzt hatte der Kita-Nothilfeplan Priorität“, betont Müller.

Die Egestorfer Ernst-Reuter-Schule ist eine von zwei Pilot-Grundschulen, in denen das IT-Schulkonzept der Stadt als Erstes umgesetzt werden sollte. Quelle: Andreas Kannegießer

Aufwand ist unterschätzt worden

Unabhängig von vergessenen Haushaltsmitteln und noch nicht besetzten Stellen in der Verwaltung gab es bei dem Schul-IT-Projekt in den vergangenen drei Jahren offenbar viele weitere Probleme, wie aus der schriftlichen Stellungnahme der Verwaltung hervorgeht. Die Rede ist etwa davon, dass sich Umgang und Verwaltung der Systeme für die mobilen IT-Geräte als „sehr aufwendig“ erwiesen hätten. Auch externe Dienstleister hätten anfangs nur begrenzt unterstützen können, weil „die konkreten schulischen Anforderungen vom Standard beziehungsweise einfachen Lösungen abwichen“.

Die Stadtverwaltung räumt ein, dass die Komplexität sowie der zeitliche Aufwand für die Neukonzeptionierung, technische Umsetzung und Einführung der neuen Systeme sowie der notwendige Betreuungsaufwand „von allen Beteiligten deutlich unterschätzt“ worden seien.

Verwaltung wirbt um Verständnis

Die Verwaltung verweist zudem darauf, dass alle Arbeiten im Zusammenhang mit dem IT-Schulprojekt zusätzlich neben der ohnehin umfangreichen Verwaltungs-IT-Arbeit geleistet werden mussten. Die Beschaffung von WLAN-Netzen und der Netzwerkinfrastruktur ist inzwischen zwar ein zentraler Bestandteil des Digitalpaktes Schulen des Bundes. Aber ganz so einfach ist auch da die Finanzierung und Umsetzung offenbar nicht: Der Abruf und die Nutzung dieser Fördermittel seien an einige formelle Voraussetzungen geknüpft, „die einer nicht unerheblichen Vorarbeit bedürfen“, schreibt die Stadtverwaltung.

Stefan Müller wirbt um Verständnis für die Probleme, mit denen sich die Verwaltung zuletzt herumplagen musste. „Es ist sehr schwierig, einheitliche technische Standards für die Schulen zu schaffen“, sagt er. Zudem seien die Mitarbeiter des EDV-Amtes gerade in Corona-Zeiten besonders gefordert gewesen. „Sie mussten zunächst einmal den ganzen Laden am Laufen halten – so wichtig die IT-Infrastruktur in den Schulen auch ist“, sagt der Stabsleiter.

Von Andreas Kannegießer