Barsinghausen

Neuigkeiten für Freundinnen und Freunde des Barsinghäuser Stadtfests: Wenn es den Barsinghäusern im Zuge der Pandemie vergönnt sein sollte, endlich wieder ein Stadtfest zu feiern, dann wird es mit sehr großer Wahrscheinlichkeit nicht mehr so sein, wie es einmal war. Das hat der neue Vorstand der IG Stadtfest, die die traditionelle Supersause in Barsinghausens City seit 25 Jahren organisiert, am Donnerstagabend mitgeteilt.

Danner tritt zurück – nach 25 Jahren

„Wann können wir endlich das 50. Stadtfest feiern?“ Das ist die Frage, die sichTausende Barsinghäuser sicherlich seit Monaten stellen. Im Frühsommer dieses Jahres wurde die Riesenparty, die jährlich Zehntausende Gäste aus der gesamten Region anlockt, bereits zum zweiten Mal abgesagt. Halb so alt wie das Stadtfest ist der Verein IG Stadtfest. Seit der Gründung existierte der Vorstand in nahezu unveränderter Besetzung – mit Klaus Danner als Erstem Vorsitzenden. Doch die Pandemie zermürbte. „Noch vor Kurzem stand im Raum, dass sich die IG Stadtfest aus Altersgründen auflöst“, sagt Danner.

Dem geschlossenen Rücktritt des Vorstands mit Danner und seinen beiden Stellvertretern Roland Seidel und Uwe Hoppe kam allerdings ein Trio zuvor, das die Geschicke des Vereins nun leiten und das Stadtfest in die Zukunft hinüberretten will. Die Unterstützung der Vereinsmitglieder für den Neuanfang war groß genug: Die Kandidaten wurden allesamt einstimmig ins Amt gehoben. Somit leiten zukünftig Torsten Sander als Vorsitzender sowie Ralf Lichey und Nils Huschke als seine Stellvertreter die Geschicke der IG Stadtfest. Danner bleibt dem Vorstand als Kassenwart und Organisationsleiter erhalten.

Das Stadtfest Barsinghausen (hier im Spätsommer 2018) stand viele Jahre lang für Musik, Party, Menschenmassen. Quelle: Stefan Zwing (Archiv)

Alles kommt auf den Prüfstand

Die erste Hürde ist also genommen, die Suche nach den Organisatoren des Stadtfests ist abgeschlossen, bevor sie beginnen musste. Doch es bleiben die meisten Fragen nach der Zukunft der Feierlichkeiten weiterhin unbeantwortet. „Was nun wird, weiß kein Mensch“, bestätigt Sander und kündigt an, dass zunächst „alles auf den Prüfstand gestellt“ werde. Die wohl wichtigste Frage lautet: Welche finanziellen Mittel stehen der IG Stadtfest zur Verfügung? Dem neuen Vorstand ist bewusst, dass sich die Suche nach Sponsoren in Zeiten wie diesen deutlich schwieriger gestalten wird als in der Vergangenheit. „Von dem finanziellen Rahmen der letzten Jahre sind wir ganz weit weg“, ist Sander überzeugt. Zugleich steigen die Kosten, um die Auflagen bezüglich Sicherheit, Abfallentsorgung und Hygiene erfüllen zu können, seit Jahren. Und wie viele Menschen möchten sich in Zeiten der Pandemie den Ausflug in eine überfüllte Fußgängerzone überhaupt gönnen? „Wir wissen nur eines: Das große Stadtfest, wie es einmal war, wird es nicht mehr geben“, sagt Sander.

Klaus Danner (von links), Uwe Hoppe, Mathias Koch, Thorsten Sander, Ralf Lichey, Ole Obitz und Nils Huschke lauten die Namen der Mitglieder des erweiterten Vorstands der IG Stadtfest. Quelle: Privat

Groß, mittel oder klein?

In den Gedankenspielen der IG-Mitglieder kursieren bereits die Begriffe „großes“, „mittleres“ und „kleines“ Stadtfest. Als großes Fest bezeichnen sie die Ausführung des vergangenen Jahrzehnts mit mehreren Bühnen, einem umfangreichen Musikprogramm, Fahrgeschäften an der Breiten Straße und einer Party über drei Tage. Die kleine Variante wurde in diesem Herbst erprobt: Die IG Stadtfest kooperierte im Rahmen des Tags der Ortsteile mit dem Stadtmarketingverein Unser Barsinghausen und sorgte während der Veranstaltung, die von einem verkaufsoffenen Sonntag umrahmt wurde, für das Musikprogramm auf mehreren kleinen Bühnen. Das mittlere Stadtfest könnte womöglich eines werden, das sich wieder etwas mehr an das Konzept aus den Anfangsjahren anlehnt. Dazu gehören eine starke Beteiligung der Barsinghäuser Vereine und mehr lokale Musikacts, die weniger Kosten verursachen – also weniger Spektakel für die gesamte Region, sondern ein Fest von Barsinghäusern vorrangig für Barsinghäuser.

Rummel an der Breite Straße: Viele jüngere Besucher zog es bisher zu den Fahrgeschäften. Quelle: Jennifer Krebs (Archiv)

„Wir setzen uns jetzt zusammen und machen uns Gedanken“, sagt Lichey. Im Grunde wolle die IG ein großes Fest ausrichten, doch die Unwägbarkeiten zwängen den Verein dazu, Alternativen durchzuspielen. „Das Stadtfest darf und wird nicht wegfallen, sonst haben wir bald gar nichts mehr zu feiern in Barsinghausen – und das geht nicht“, betont Lichey. Zumindest der Termin für das nächste Stadtfest steht bereits: Es ist das Wochenende vom 26. bis 28. August 2022.

Von Mirko Haendel