Diese Ratssitzung wird anders. Am Donnerstag, 18. März, ist es nicht nur die erste Ratssitzung für Barsinghausens neuen Bürgermeister Henning Schünhof (SPD), es ist auch die erste im hybriden Format. Das heißt: Bei dieser Sitzung haben alle Ratsmitglieder die Möglichkeit, entweder ins Schulzentrum Am Spalterhals zu kommen oder sich online zuzuschalten. Die Bürger können ausschließlich über die Videokonferenz bei der Ratssitzung zuschauen.

Bürger müssen sich für Videokonferenz anmelden

Anmelden können sich Interessierte per E-Mail an bdr@stadt-barsinghausen.de. Die Stadt mailt die Zugangsdaten dann zu. Auch Fragen von Bürgern für die Einwohnerfragestunde oder zu speziellen Tagesordnungspunkten sollen möglichst schon im Vorfeld über diese E-Mail-Adresse an die Stadt geschickt werden, damit die Sitzung selbst dann etwas gestrafft werden kann.

Seit einigen Tagen ist die öffentliche Bekanntmachung zur nächsten Ratssitzung der Stadt Barsinghausen online einsehbar. 31 Tagesordnungspunkte umfasst die Tagung. Beschlossen werden soll am Donnerstag ab 17.30 Uhr unter anderem der Nachtragshaushalt für 2021. Außerdem will der Rat die Planungsleistungen für die Schulzentrum-Sanierung vergeben.

„Viele Ratsmitglieder gehören zur Risikogruppe“

Die Stadt Barsinghausen hat bereits einige Erfahrungen mit Fachausschüssen in Form einer Videokonferenz gesammelt. Dabei setzte sie bisher das Programm der Kommunalen Datenverarbeitung Oldenburg (KDO) ein, welches den hohen Anforderungen an den Datenschutz gerecht wird. Nachteilig war allerdings, dass die Qualität nicht immer so gewesen ist, wie sich dies die Verwaltung und auch die Ratsmitglieder sowie die sonstigen Teilnehmer gewünscht hätten. Deswegen wird erstmals ein anders Programm für die Videokonferenz verwendet, welches eine höhere Stabilität und Qualität der Sitzung gewährleisten soll.

„Wir haben viele Ratsmitglieder, die aufgrund verschiedener Faktoren zur Risikogruppe gezählt werden, und zudem habe ich als Bürgermeister auch die Verantwortung gegenüber den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Verwaltung sowie den Bürgerinnen und Bürgern, die als Gäste an der Sitzung teilnehmen. Gleichwohl müssen viele richtungsweisende Entscheidungen für unsere Stadt getroffen werden“, sagt Verwaltungschef Schünhof.

Damit alle Beschlüsse wirklich rechtssicher gefasst werden, hat sich die Verwaltung in Abstimmung mit den Ratsfraktionen allerdings dazu entschieden, Beschlüsse von besonderer Tragweite und solche, die kontrovers gesehen werden, nicht in der hybriden Sitzung zu fassen. Stattdessen werden diese hinterher in einem nachgeschalteten Umlaufverfahren, also durch schriftliche Abstimmung endgültig entschieden. Ein neuer Passus im Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetz zur Bewältigung einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite macht solche Umlaufratsbeschlüsse möglich.

