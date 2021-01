Barsinghausen

Unter schwierigen Bedingungen setzt der Ambulante Hospizdienst Aufgefangen seine Arbeit im Corona-Lockdown fort. Zwar müssen Gruppentreffen wegen der Hygiene- und Abstandsregeln bereits seit November ausfallen, aber Einzelbegleitungen und akute Hilfe in Notfällen bietet der Hospizdienst weiterhin an. Außerdem soll im Frühjahr ein neuer Lehrgang zur Ausbildung ehrenamtlicher Helfer beginnen – wenn die Infektionslage solch einen Kurs zulässt.

Hilfe für Menschen in Not

Leiterin Katja Herzog verweist auf die Verantwortung des Dienstes sowohl für die eigenen Mitarbeiter und ehrenamtlichen Helfer als auch für die Hilfesuchenden, wenn es um den Gesundheitsschutz geht. „Aber es stehen auch immer wieder Menschen vor unserer Tür, die mit dem Tod konfrontiert werden und sich in emotionaler Not befinden. Diese Menschen wollen wir nicht zurückweisen“, erläutert Herzog die Entscheidung, individuelle Unterstützung in Einzelbegleitungen weiterhin anzubieten.

Bei dieser Hilfe von Mensch zu Mensch sei es möglich, die Infektionsgefahr gering zu halten – auf Abstand und mit Hygiene. Derzeit betreut der Hospizdienst laut Herzog rund 25 Personen in der Sterbebegleitung. Wichtig sei dabei auch der Kontakt zu den Menschen in Krankenhäusern und Seniorenheimen. Nur unter großem Aufwand schaffe es der Hospizdienst wegen der Sicherheitsvorkehrungen am Einlass, die Patienten und Bewohner dort zu besuchen.

Körperliche Nähe fehlt

„Und dann bedeutet es eine zusätzliche Schwierigkeit, die notwendige Distanz in einem emotional aufgeladenen Umfeld zu wahren. Körperliche Nähe mit Umarmungen oder einem Händedruck ist ausgeschlossen. Dabei sagt gerade diese Nähe manchmal mehr als 1000 Worte“, betont die Aufgefangen-Leiterin.

Überall sei der Wunsch groß, die Corona-Pandemie mit all ihren Folgen bald zu überwinden und wieder mehr Normalität einkehren zu lassen. Das gelte auch für die ehrenamtlichen Helfer, die sich in der Sterbebegleitung und in der Trauerarbeit engagieren. Viele ältere Helfer aus der sogenannten Corona-Risikogruppe haben sich nach Angaben von Herzog aus Eigenschutz zurückgezogen.

Spende statt Weihnachtsfeier

„Darum wollen wir bald mit einem neuen Kurs zur Ausbildung ehrenamtlicher Helfer beginnen. Neun bis zehn konkrete Anfragen liegen uns bereits vor“, betont sie. Zur Finanzierung dieses einjährigen Lehrgangs trägt auch eine 1200-Euro-Spende der Avacon-Netzgesellschaft bei. Heike Ackmann und Ralf Ebert vom Konzessionsmanagement der Gesellschaft haben am Dienstag einen symbolischen Spendenscheck an Herzog überreicht.

Die Mitarbeiter des Energieversorgers mit Standorten unter anderem in Gehrden und Sarstedt haben vor wenigen Wochen auf Weihnachtsfeiern verzichtet und stattdessen für soziale Zwecke gesammelt. Dabei kam eine Summe von insgesamt 5700 Euro für vier karitative Einrichtungen zusammen.

„Auf Vorschlag eines Kollegen aus Barsinghausen gehen 1200 Euro an den Hospizdienst Aufgefangen“, sagt Ebert. Innerhalb der Belegschaft sei die Spendenaktion auf großen Zuspruch gestoßen. „Viele Mitarbeiter haben mehr Geld gegeben, als sie für die Weihnachtsfeier hätten zahlen müssen.“

Von Frank Hermann