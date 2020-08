Eigentlich ist der Ambulante Hospizdienst für Menschen in Not da und bietet Sterbe- und Trauerbegleitung an. Nun hat die Corona-Krise das Team von Aufgefangen selbst getroffen: Die Spenden sind stark zurückgegangen und mehrere Ehrenamtliche haben ihre Arbeit aufgegeben. Hilfe kommt jetzt von der Diakonie.