Barsinghausen

Das rockt: Drei Musiker aus der Region haben dem Deister in einer selbst verfassten Hymne eine musikalische Liebeserklärung gemacht. Schwerer Rhythmus, mystisch-verschrobener Text und ein skurriles Begleitvideo zum Song – so besingt und bespielt das Uli-Holzberger-Trio den Deister und seine Geister. Mit Schlagzeuger Jens Meier aus der Deisterstadt Barsinghausen verfügt die Band über einen echten Kenner des Höhenzuges. Zum Trio gehören außerdem Uli Holzberger (Gitarre, Gesang) aus Bad Münder und Martin Hartmann (Bass) aus Völksen.

Schlagzeuger Jens Meier aus Barsinghausen im Powermodus für das Deistergeister-Musikvideo. Quelle: Screenshot

Jens Meier, der hauptberuflich als Geschäftsführer den Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) in Barsinghausen leitet, schwärmt schelmisch vom Lied und vom Musikvideo. „Es ist wahrlich an der Zeit, der Welt mehr über diesen herrlichsten aller Gebirgszüge und natürlich auch über seine großartigen Musikanten zu erzählen“, meint der wuchtige und am Deister beheimatete Trommler.

Hinter dem Song und dem Video steht nach Angaben von Bassist Martin Hartmann die Idee, die kreative Kunst- und Musikszene rund um den Deister – einschließlich Hannover – zu beschreiben. „Denn hier gibt es eine ganze Reihe von Freigeistern, seltsamen Gestalten, exponierten Kreaturen und seltsamen Mutationen“, sagt Hartmann mit einem Augenzwinkern.

„Eher amüsant als gruselig“

Im Musikvideo tauchen dann auch viele animierte Fantasiefiguren auf, denn „hinter dem Deister wohnen die Geister, die mal lebendig waren – und es noch sind“, heißt es im Text. Weißer Nebel umwabert die Band. Fuchs und Reh tanzen zum Takt. Fledermäuse, Eulen und Adler schauen den Musikern auf die Finger. Zombies und Skelette kommen und gehen. „Hab keine Angst in unserem schönen Wald“, beruhigt das Trio sein Publikum in den Liedzeilen. „Die Bilder sind eher amüsant als gruselig. Selbst der Werwolf ist mehr laut als gefährlich, wie eben die meisten Rockmusiker selbst auch“, betont Hartmann, der das Video produziert hat. Komposition und Text des Deister-Geister-Songs stammen von Uli Holzberger, Gründer und musikalischer Kopf des Trios.

In der jetzigen Besetzung spielt das Trio seit 2019 zusammen. Damals traf Schlagzeuger Jens Meier an einer Tankstelle in Gehrden zufällig auf Martin Hartmann und überzeugte den Bassisten vom Einstieg in die Band. Wegen der Corona-Krise hatte das Trio im vergangenen Jahr lediglich einen Live-Auftritt, stellte stattdessen aber zehn neue Audioproduktionen und sowie neun Musikvideos in einer eigenen Studio-Lounge in Bad Münder her.

Obwohl bei den Einspielungen nur drei Musiker im Einsatz sind, belegt das Trio häufig bis zu 50 Tonspuren. Außerdem werden zehn bis 20 Gitarrenspuren und ebenso viele Chorgesänge nacheinander aufgenommen, um die Musiktitel zu komplettieren. Allerdings hoffen die drei befreundeten Bandmitglieder sehr, bald wieder live vor Publikum auftreten zu können. Zum Beispiel im ASB-Bahnhof Barsinghausen, der auf Initiative von Samariter-Geschäftsführer und Hobbymusiker Jens Meier eine Bühne für Konzertabende bietet.

Zu sehen und zu hören ist das Deistergeister-Musikvideo auf der Internetseite www.uli-holzberger-Trio.de.

Von Frank Hermann