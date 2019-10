Holtensen

Die Einwohner des Barsinghäuser Ortsteils Holtensen sind in dieser Woche für mehrere Tage vom Telefon-Festnetz und damit auch von Internetdienstleistungen abgehängt gewesen. Die Störung war nach Mitteilung von Betroffenen am Montag aufgetreten. Erst am Donnerstag hat die Deutsche Telekom die Störung beheben kö...