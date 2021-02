Holtensen

Diebe haben im Barsinghäuser Ortsteil Holtensen hochwertige Fahrräder aus einer Gartenlaube gestohlen. Laut Polizei drangen die Täter in der Zeit zwischen Donnerstag und Sonnabend in die Gartenlaube an der Von-Holthusen-Straße ein, indem sie die Tür aufbrachen. Sie stahlen drei Fahrräder im Gesamtwert von 3500 Euro.

Bei dem Diebesgut handelt es sich um zwei Mountainbikes der Hersteller Ghost und Cube in den Farben Anthrazit und Grün sowie ein graues Rennrad des Herstellers Bulls. Wer Verdächtiges beobachtet hat oder Hinweise auf den Verbleib der Räder geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Barsinghausen unter Telefon (05105) 5230 zu melden.

Von Lisa Malecha