Hohenbostel

Zu Beginn des neuen Unterrichtsjahres hat das Polizeikommissariat Barsinghausen am Montag eine Aktion für mehr Verkehrssicherheit auf dem Schulweg gestartet. Beamte des Einsatz- und Streifendienstes (ESD) kontrollierten das Tempo der Autos vor der Wilhelm-Busch-Grundschule Hohenbostel sowie das richtige Verhalten am Zebrastreifen, der über die Heerstraße führt. Erfreulich: Die Polizisten mussten keine Verstöße zu Protokoll nehmen.

Fahrer halten das Tempo ein

„Bei dieser Kontrolle haben sich die Verkehrsteilnehmer vorbildlich verhalten“, kommentierte ESD-Leiter Christian Ebeling das Ergebnis der Überwachung. Direkt an der Schule hielten sich alle Autofahrer an das vorgeschriebene Tempo von maximal 30 Kilometern pro Stunde.

Anzeige

Lesen Sie auch: Sicherer Schulweg: Erstklässler üben für den Fußgängerführerschein

Weitere NP+ Artikel

„Darüber hinaus fiel positiv auf, dass viele Schüler und Eltern die Schule entweder zu Fuß oder mit dem Fahrrad aufgesucht haben“, erklärte der Polizeikauptkommissar. Vielfach nahmen die Eltern aus Hohenbostel und Winninghausen ihre Kinder an die Hand und begleiteten sie auf dem Schulweg. Für Familien aus den entfernteren Ortsteilen Bantorf und Wichtringhausen sei dieser Fußweg jedoch mit deutlich größerem Aufwand verbunden, räumte Ebeling ein.

Polizei setzt Kontrollen fort

In den nächsten Wochen will die Polizei ihre Schwerpunktkontrollen an den Schulen in der Deisterstadt fortsetzen. Dabei soll ein Hauptaugenmerk auf den sogenannten Elterntaxis liegen: Väter und Mütter, die ihre Kinder im Auto zur Schule bringen – und damit erheblich zu einem erhöhten Verkehrsaufkommen direkt vor den Schulen beitragen.

Lesen Sie auch: Stadt geht gegen Elterntaxis vor

Grundsätzlich sei es in Zeiten der Corona-Pandemie nachvollziehbar, dass Eltern ihre Kinder mit dem Auto zum Unterricht fahren, um die Ansteckungsgefahren möglichst gering zu halten, sagte Ebeling. Aber mehr Autoverkehr an den Schulen bringe auch einen negativen Effekt für die Verkehrssicherheit mit sich. „Daher möchten wir in diesem Fall darum bitten, in einigem Abstand von der Schule zu parken und die Kinder den letzten Weg zu Fuß zurücklegen zu lassen“, betonte Ebeling.

Von Frank Hermann