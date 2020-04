15-jähriger Radfahrer bei Zusammenstoß mit Auto verletzt

Hohenbostel

Leichte Verletzungen hat ein 15-jähriger Radfahrer bei einem Verkehrsunfall erlitten, der sich am Ostersonntag auf der Nenndorfer Straße in Hohenbostel ereignet hat. Nach Mitteilung der Polizei wollte ein 49-jähriger Autofahrer mit seinem Opel gegen 18.55 Uhr aus der Straße Silberkuhle auf die Nenndorfer Straße abbiegen. Dabei übersah der Autofahrer den jugendlichen Radler, der auf dem Radweg der Nenndorfer Straße unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der Radfahrer zu Fall kam und verletzt wurde. Laut Polizei musste der Jugendliche aber nicht ins Krankenhaus gebracht werden. An dem Opel und an dem Fahrrad entstand jeweils ein leichter Schaden, den die Polizei auf insgesamt rund 650 Euro beziffert.

Von Andreas Kannegießer