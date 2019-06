Barsinghausen

Den richtigen Riecher haben am Sonnabend Polizisten bei einer Verkehrskontrolle bewiesen. Die Beamten hatten gegen 7.10 Uhr den Fahrer eines Ford Ka an der Straße An der Windmühle gestoppt und kontrolliert. Dabei stellten sie fest, dass der Mann augenscheinlich Drogen konsumiert hatte.

Der 41-Jährige aus dem Landkreis Schaumburg musste einen Drogentest machen. Das Ergebnis: Er hatte Amphetamin genommen. Die Beamten ließen eine Blutprobe entnehmen und ihm wurde die Weiterfahrt verboten. Außerdem wurde ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren gegen ihn eingeleitet.

Von Lisa Malecha