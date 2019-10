Beim letzten verkaufsoffenen Sonntag 2019 in Kombination mit dem Herbstmarkt am 27. Oktober in der Innenstadt gibt es zum ersten Mal eine Schlemmermeile mit mehr als zehn Food-Trucks am Europaplatz. Als weitere Attraktion startet um 17 Uhr der große Laternenumzug durch die City Barsinghausens.