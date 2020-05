„Helden des Alltags“: Stadt unterstützt geplante Fotoaktion über Rettungskräfte

Barsinghausen

Die Stadt Barsinghausen unterstützt die Fotoaktion „Helden des Alltags“ der Barsinghäuser Fotografenmeisterin Christiane Neupert. Im Mittelpunkt der Aktion soll neben einem Bildband auch eine umfangreiche Ausstellung mit Porträts der Feuerwehren in Barsinghausen stehen. Neupert hatte zur Finanzierung der Aktion, wie berichtet, auch eine sogenannte Crowdfunding-Aktion im Internet gestartet. Unter der Internetadresse https://www.startnext.com/wanderausstellung-bildband-hel haben sich inzwischen zahlreiche Menschen registriert, die das Projekt mit bisher 3400 Euro unterstützen möchten.

„Ich finde diese Aktion sehr gut, weil so endlich auch einmal diejenigen in den Mittelpunkt gestellt werden, über deren Einsatz wir uns oftmals keine Gedanken machen“, sagt Bürgermeister Marc Lahmann. Bereits die Zusammenarbeit mit Christiane Neupert bei der Ausstellung zu den Trägern der goldenen Ehrennadel der Stadt im vergangenen Jahr habe gut funktioniert, berichtet der Bürgermeister. Deshalb habe sich die Stadt nun sofort bereiterklärt, die neue Aktion zu unterstützen. Details, wie diese Unterstützung aussehen wird, sollen nach Mitteilung der Verwaltung einstweilen noch geheim bleiben.

Weitere Hilfe ist willkommen

Wann genau die Ausstellung eröffnet wird, wollen Christiane Neupert und ihre Unterstützer in den nächsten Wochen entscheiden. „Vor dem Hintergrund der zahlreichen Einschränkungen durch die Corona-Krise haben wir noch einigen Koordinationsaufwand vor uns“, sagt Neupert. Umso schöner sei es, dass die Stadt bereits ihre Unterstützung zugesagt habe. „Diese Helden des Alltags werden oft als selbstverständlich genommen. Ich möchte mit meiner Aktion diesen selbstverständlichen Helden ein Gesicht geben und in Erinnerung rufen, was sie jeden Tag für uns und unsere Gesellschaft leisten, indem sie uns schützen“, erläutert die Fotografin den Ansatz ihrer Ausstellung. „Über weitere Unterstützung bin ich immer dankbar.“

Die ersten Aufnahmen für die Ausstellung hatte die Fotografenmeisterin bereits vor der Corona-Krise angefertigt. Die noch fehlenden Fotografien will Neupert nun so schnell wie möglich anfertigen, damit die Ausstellung noch in diesem Jahr eröffnet werden kann. „Der genaue Zeitplan hängt natürlich von der weiteren Entwicklung ab“, sagt Neupert.

