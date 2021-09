Das preisgekrönte Angebot des Handballvereins Barsinghausen musste coronabedingt ein Jahr pausieren, geht aber nun in die neunte Saison. Für die Grundschulkinder heißt das: jeden Sonnabend Handball spielen in der Glück-Auf-Halle, sieben Turniertage ab Dezember und der Besuch eines Handball-Bundesligaspiels.

