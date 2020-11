Barsinghausen

Das Ergebnis des ersten Durchgangs bei der Bürgermeisterwahl in Barsinghausen ist keine Überraschung. Am Ende haben Roland Zieseniß und Henning Schünhof als jene beiden Kandidaten das Rennen gemacht, die für die Menschen in Barsinghausen am besten einzuschätzen sind. Beide sind seit Jahrzehnten in der Stadt präsent und engagieren sich sowohl in der Politik wie auch in vielen Ehrenämtern. Wer sein Kreuz hinter einen der beiden Namen gesetzt hat, hat damit auch für Kontinuität und Verlässlichkeit in bewegten Zeiten gestimmt.

Grünen-Kandidatin Nadin Quest und auch die beiden anderen im ersten Wahlgang gescheiterten Bewerber Wolfgang Pardey (parteilos) und Alfons Holtgreve (UWG) hatten in ihren Wahlkämpfen zwar die Notwendigkeit von Veränderungen für Barsinghausen beschworen. Alle drei haben aber nicht zu vermitteln vermocht, wie und wo genau nach ihrem Amtsantritt im Rathaus schnell und grundlegend umgesteuert werden sollte. Zu hören waren viele positiv besetzte Schlagworte, die Handlungskonzepte dahinter blieben aber oft diffus. Und manchen Ideen – wie etwa Holtgreves Vision von einem Outlet-Center inmitten der Barsinghäuser Innenstadt – haben die Wählerinnen und Wähler eine deutliche Absage erteilt. Auch so die besonders drastische Abfuhr für Holtgreve wohl zu erklären.

Für die Stichwahl in zwei Wochen wird es nun richtig eng zwischen dem Christdemokraten Zieseniß und dem Sozialdemokraten Schünhof. Es wird für sie auch darauf ankommen, wem es nun am besten gelingt, seine Wählerbasis für den erneuten Gang zur Urne zu motivieren. Aber auch sonst gilt: Die Menschen in der Deisterstadt sollten trotz Corona ihre Chance unbedingt nutzen, darüber mitzuentscheiden, wer als Stadtoberhaupt die Geschicke der Kommune bis Herbst 2026 lenken darf.

Von Andreas Kannegießer