Barsinghausen

Riesenerleichterung am Barsinghäuser Hannah-Arendt-Gymnasium (HAG): Angesichts der niedrigen Corona-Infektionsrate hat die Schule am Freitag ihre Abiturienten im Rahmen einer stimmungsvollen Feier mit den Eltern in der Aula des Schulzentrums verabschieden können. Weil die Stuhlreihen nicht so eng besetzt werden konnten wie sonst, wurde die Veranstaltung per Livestream auch in andere Räume des Schulzentrums übertragen.

„Wie schön, dass diese Feier möglich ist, mit echten Menschen und echter Musik“, sagte HAG-Schulleiterin Silvia Bethe zur Begrüßung. 90 Jungen und Mädchen haben in diesem Jahr am Hannah-Arendt-Gymnasium ihr Abitur bestanden, drei weitere Schülerinnen und Schüler wurden mit der Fachhochschulreife verabschiedet.

Lob für große Disziplin

„Eine ungewöhnliche, sehr anstrengende Zeit liegt hinter uns“, sagte Bethe und lobte den Abiturjahrgang zugleich für dessen große Disziplin. Den Jahrgang habe sie als „kooperativ, beeindruckend entspannt, aber sehr fokussiert, wenn es wichtig war“ erlebt.

Die Schulleiterin verwies darauf, dass der Abiturjahrgang 2021 trotz der pandemiebedingten Einschränkungen des Schulbetriebs ein besseres Gesamtergebnis erzielt habe als jeder andere Jahrgang in ihrer Amtszeit. Die Durchschnittsnote des Jahrgangs lag demnach bei 2,23. Auf 23 Abiturzeugnissen steht eine Eins vor dem Komma. Jahrgangsbeste ist Lisa Zimmermann, die ihr Abitur mit der Note 1,0 bestanden hat.

Lisa Zimmermann (links) ist die beste Abiturientin des Jahrgangs. Susanne Stimpfle aus dem Schulleitungsteam überreicht ihr eine Anerkennung. Quelle: Andreas Kannegießer

Neuer Lebensabschnitt beginnt

Bürgermeister Henning Schünhof war in Doppelfunktion bei der Abiturfeier dabei: als Stadtoberhaupt und als Vater eines Abiturienten. „Sie alle haben Außergewöhnliches geleistet“, lobte Schünhof. Die Jugend habe „deutlich besser mit neuen Medien gearbeitet, als es in der Berufswelt der Fall war“. Der Tag der Zeugnisübergabe sei zugleich der Beginn eines neuen Lebensabschnitts. „Wir als Eltern sind sehr, sehr stolz“, sagte Schünhof.

Das sind die Abiturienten 2021 Julia Akmann, Marie Baller, Carina Bartels, Luc Moritz Bartels, Jona Bartholdy, Noah Levin Baur, Florentine Henriette Beese, Maiko Beine, Steve Niklas Beyer, Charlotte Bielefeld, Lorenz Bielefeld, Luzia Emely Bleinroth, Luisa Bormann, Nick Bormann, Lea Broek, Leonie Cebulla, Jon Luca Dahm, Gianna Dreyer, Maren Dünte, Jack Taylor Dybiona, John-Connor Dybiona, Elisabed Eale, Max Ewert, Anna Josephine Fähndrich-von Kunowski, Liliann Felicitas Fortmann, Daniel Franke, Roland Lukas Franz, Jan Fuhrmann, Lena Geffers, Melina Marietta Geiger, Annabel Giese, Inès Gürsoy, Paul Lewin Hahn, Gloria Hartmann, Lukas Jonathan Herbst, Sophie Himmelseher, Isabel Hoffmann, Chiara Homeyer, Henry Hörig, Silja Hülsemann, Emma Jäck, Daniel David Jutkuhn, Baris Kalo, Lea Kaps, Mohamad Nour Kazaz, Jule Klaus, Arne Koch, Simon Kremp, Maya Kreye, Alicia Marie Kristen, Philipp Laages, Jaime Lippert, Joshua Lotz, Kyra-Larissa Markus, Fynn Meiselbach, Julia Möller, Luisa Nagel, Ronja Neelen, Josua Oppermann, Juan Luca Palenzuela Villan, Maria Isabell Pridöhl, Kristina Rastorguyeva, Albona Rexhahmetaj, Lena Schart, Jeldrik Scheffer, Lukas Schendel, Annika Schneider, Johanna Schröder, Mark Schubert, Jule Schüddekopf, Valerie Schulz, Hendrik Schünhof, Hannah Schwerdtner, Yara Sophie Seibt, Lisa Sievers, Merit Spieß, Tom-Maurice Studt, Amy Marleen Surau, Aaron Täger, Kaja Joana Thelemann, Delil Tursun, Maxim von Engelhardt, Merle von Kalinowsky, Eva von Lachner, Leona Weiß, Jonathan Wohlrab, Norman Wolf, Lisa Zimmermann, Christopher Zink.

Die traditionelle Lehrerrede hatte diesmal einen etwas anderen Charakter als sonst: Auf humorvolle Weise und in Dialogform ließen Nadine Schaefer und Alban Peters die Abiturienten und das Publikum am fiktiven Entstehungsprozess einer gelungenen Verabschiedungsrede teilhaben.

Die Lehrkräfte Nadine Schaefer und Alban Peters halten auf humorvolle Weise Rückschau auf die ungewöhnlichen Bedingungen für den Abschlussjahrgang. Quelle: Andreas Kannegießer

Viele Auszeichnungen für Engagement

Zahlreiche Schüler wurden für besondere Leistungen und besonderes Engagement mit Präsenten ausgezeichnet. Mohamad Nour Kazaz ist erst 2016 ohne Sprachkenntnisse als Flüchtling nach Deutschland gekommen und hat nun das Abitur bestanden. Diese außergewöhnliche Leistung wurde mit einem Buchgutschein honoriert.

Nach der Zeugnisübergabe tragen sich die Abiturienten in das goldene Buch des Hannah-Arendt-Gymnasiums ein. Quelle: Andreas Kannegießer

Für herausragende Leistungen in einzelnen Fächern wurden Jan Fuhrmann (Mathematik und Religion), Hannah Schwerdtner und Steve Niklas Beyer (Chemie) sowie Max Ewert und Lorenz Bielefeld (Physik) geehrt. Johanna Schröder, Emma Jäck und Carina Bartels haben sich viele Jahre im Orchester engagiert, Jonathan Wohlrab in den Musik-Arbeitsgemeinschaften und Nick Bormann in der Band Tonangeber. Im Chor haben Maiko Beine, Isabel Hoffmann, Chiara Homeyer, Ronja Neelen, Jule Schüddekopf, Hannah Schwerdtner, Annika Schneider und Kaja Thelemann besondere Spuren hinterlassen.

Viel Musik bei der Verabschiedung

Für besonderes Engagement in verschiedenen Arbeitsgemeinschaften erhielten Jaime Lippert, Liliann Fortmann und Aaron Täger Buchpräsente. Für besonderes soziales Engagement im Schulsanitätsdienst wurden Hendrik Schünhof, Kaja Thelemann, Lukas Schendel und Jonathan Wohlrab geehrt.

Die Entlassungsfeier wurde feierlich umrahmt von Musikdarbietungen von Merle von Kalinowsky, Jule Schüddekopf und Jule Klaus sowie dem Schulorchester, den Tonangebern, einem Kammermusikensemble der Abiturienten und einer Musikgruppe aus den Reihen der Arbeitsgemeinschaft Bandtraining.

Von Andreas Kannegießer