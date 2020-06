Gymnasium ist nun offiziell Schule ohne Rassismus – 96-Profi Weydandt als Pate

Barsinghausen

Das Barsinghäuser Hannah-Arendt-Gymnasium ( HAG) hat sich erfolgreich um den Titel „ Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ bemüht und ist nun offiziell Mitglied des bundesweiten Schulnetzwerks.

Nach Mitteilung der Schule war die Initiative zur Teilnahme im Februar kurz nach dem Terroranschlag von Hanau entstanden. Die Lehrerinnen Elena Wirausky und Söhnke Post hatten mit einer Schülergruppe an einer Tagung des Netzwerkes teilgenommen und daraufhin die Aktion in Barsinghausen gestartet, um ein sichtbares Zeichen zu setzen. Die beiden Lehrkräfte seien sich mit der Schulleitung einig gewesen, dass es für die Schule mit ihrem vielfältigen Engagement gegen Rassismus an der Zeit sei, sich um das entsprechende Siegel zu bemühen und damit für dieses Engagement auch öffentlich einzutreten, berichtet HAG-Schulleiterin Silvia Bethe.

Anzeige

Hendrik Weydandt als Pate

Die Inititiativgruppe startete die notwendige Unterschriftenaktion, bei der sich Schüler, Lehrer und Verwaltungskräfte offen gegen Rassismus und für ein tolerantes und offenes Miteinander bekannt haben. Und die Schule habe einen prominenten Paten gewonnen, der sich sofort für das Projekt begeistert und spontan zugesagt habe, berichten Bethe und Wirausky: den Bundesligaprofi und ehemaligen HAG-Schüler Hendrik Weydandt.

Weitere NP+ Artikel

Trotz aller Unwägbarkeiten während der Corona-Zeit hätten sich mehr als 70 Prozent der Schulgemeinschaft zunächst mit ihrer Unterschrift für ein zusätzliches Engagement bekannt, sagen Bethe und Wirausky. Damit war die Bewerbung erfolgreich, und das HAG wurde in das Netzwerk aufgenommen. Die Schule verpflichtet sich damit auch, im normalen Schulalltag, aber auch in Form von Arbeitsgemeinschaften und Projekttagen das Thema Rassismus und Diskriminierung zu thematisieren und ihm entschlossen entgegenzutreten. Ab dem nächsten Schuljahr wird Elena Wirausky laut Mitteilung eine Arbeitsgemeinschaft zu dem Thema anbieten.

Urkunde wird später verliehen

Weydandt benennt Rassismus und Diskriminierung als „eines der wichtigsten Themen, die unsere Gesellschaft beschäftigt“. Es brauche „einen Schulterschluss und ein entschlossenes und ausdrückliches Zeichen des Zusammenstehens, um gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit anzugehen“, sagt der Fußballprofi.

Die feierliche Verleihung der Urkunde durch die Landeskoordination von „ Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ ist wegen der Einschränkungen infolge der Corona-Pandemie derzeit nicht möglich. Im nächsten Schuljahr solle es eine entsprechende Veranstaltung mit Podiumsdiskussion geben, kündigt das HAG an. Aktuell hat sich bereits die Schülerzeitung „Hannahlyse“ in ihrer Internetausgabe unter hannahlyse.de mit dem Thema Rassismus und Diskriminierung beschäftigt. Das schuleigene „Spalterradio“ arbeitet an einem Audio-Podcast zum Thema, der demnächst auf der Schulhomepage unter han-nah.de abrufbar sein soll.

Lesen Sie auch

Von Andreas Kannegießer