Die Barsinghäuser Band Souls in Motion, kurz SIM, liebt den Rock ’n’ Roll. Das Repertoire der Band besteht aus gecoverten Rockstücken, Ska, Latin, Blues, aber auch Balladen – „ein guter Mix, der auch das Publikum in der Wartehalle des Bahnhofs begeistern wird“, kündigen die Veranstalter an. Das Konzert von Souls in Motion am Sonnabend, 14. März, im ASB-Bahnhof Barsinghausen, Berliner Straße 8, beginnt um 20.15 Uhr, Einlass ist ab 19.15 Uhr. Im Vorprogramm spielt die sechsköpfige Band Prisma.

Handgemachte Musik

Angefangen hat SIM im Sommer 2013 – damals noch als Schulprojekt der berufsbildenden Schulen Neustadt am Rübenberge. Der ehemalige und mittlerweile pensionierte Berufsschullehrer Heribert Giegerich aus Barsinghausen ist der Kopf und Gitarrist der Band, die sich mit etlichen regionalen und überregionalen Auftritten mittlerweile einen Namen gemacht hat. Zur aktuellen Besetzung gehören außerdem Giegerichs Tochter Gesa sowie Miriam Budina (beide Gesang), Dennis Weigelt (Leadgitarrist), John Christopher „JC“ Walter (Bass) und Sven Harting (Schlagzeug).

Auf die hohe Qualität der guten handgemachten Musik kann man sich freuen. Die Spielfreude der Formation und der Spaß an der Musik übertragen sich schnell aufs Publikum und sorgen für eine entspannte und freudige Konzertatmosphäre. „Da ist für jeden etwas dabei“, versprechen die Veranstalter.

Hier gibt’s Karten

Karten für das Konzert gibt es im Vorverkauf für 12 Euro im ASB-Bahnhof oder für 15 Euro an der Abendkasse sowie in allen Reservix-Vorverkaufsstellen und online unter asb-bahnhof.reservix.de/events. Im Vorverkauf können zusätzliche Gebühren anfallen. Alle Infos zu den Konzerten gibt es auf der Homepage des ASB-Bahnhofs.

Von Jennifer Krebs