Verwaltung und Politik haben entschieden: Die Buchen auf dem Spielplatz in Egestorf müssen weg. Doch die Barsinghäuser Grünen sowie die Ortsgruppen des Nabu und des BUND wollen noch nicht aufgeben und setzen ihre Hoffnungen jetzt in die Region Hannover.

Auf dem Spielplatz an der Einmündung der Straße Am Schützenplatz in die Nienstedter Straße stehen die elf – nicht mehr ganz gesunden – Buchen. Quelle: Mirko Haendel