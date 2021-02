Könnten tägliche Corona-Schnelltests von Schülern und Kita-Kindern in der Notbetreuung die Pandemie eindämmen helfen? Die Grünen in Barsinghausen sind überzeugt davon, die CDU Egestorf warnt dagegen vor solchen Maßnahmen.

Häufige Corona-Schnelltests – so wie hier an einer Schule in Dresden – könnten nach Meinung der Barsinghäuser Grünen die Pandemie eindämmen helfen. Quelle: Sebastian Kahnert/dpa