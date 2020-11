Barsinghausen

Barsinghausens Grüne empfehlen ihren Anhängern, in der Bürgermeister-Stichwahl am 15. November für den SPD-Kandidaten Henning Schünhof zu stimmen. Mit Schünhof ließen sich nach Einschätzung des Parteivorstandes viele grüne Ziele eher erreichen als mit CDU-Bewerber Roland Zieseniß. Dazu gehörten laut Ortsverbandssprecherin Sabine Freitag insbesondere der Klima- und Naturschutz, echte Chancengleichheit von Frauen und Männern, die Beteiligung junger Menschen, der Ausbau umweltfreundlicher Mobilität sowie eine plurale und vielfältige Gesellschaft.

Kommunalwahl 2021 im Blick

„Wir wollen nach der Kommunalwahl 2021 eine Mehrheit für diese Ziele gewinnen und Barsinghausen auf Augenhöhe mit anderen Parteien mitgestalten“, heißt es in einer Stellungnahme des Grünen-Vorstandes. Wer im ersten Wahlgang der grünen Bewerberin Nadin Quest seine Stimme gegeben habe, müsse nun für die Stichwahl am 15. November abwägen, welcher der beiden verbliebenen Kandidaten eher für eine gute Zusammenarbeit mit Bündnis 90/Die Grünen stehe – „und mit wem eine ökologische und soziale Stadtentwicklung in den nächsten Jahren tatkräftiger umzusetzen ist“, betont Sabine Freitag.

