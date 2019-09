Grüne Kreuze sind stiller Protest der Landwirte

Göxe

„Auf unseren Äckern stehen lauter Holzkreuze. Kannst du herausfinden was das bedeuten soll?“ Diese Frage haben gleich mehrere Barsinghäuser gestellt, denen die grünen Kreuze aufgefallen sind. Die Antwort: Sie sind ein Zeichen des Protests.

Der Ärger auf die Politik ist groß. „Nicht auf kommunaler oder niedersächsischer Ebene – sondern in Berlin, dort wird absolut konzeptlos agiert“, sagt Friedrich Rodewald. Der Landwirt aus Göxe beteiligt sich daher an einer bundesweiten Aktion. Mit Treckern irgendwo vorfahren war gestern, nun gibt es einen stillen Protest mit grünen Kreuzen, die die Landwirte auf ihren Feldern platzieren.

Ein Verdruss sei in der Branche schon länger zu spüren, sagt Rodewald. „Immer wieder gibt es neue Gesetze. Wir müssen dagegen ankämpfen. Und wenn wir es soweit geschafft haben, wirft man uns den nächsten Knüppel zwischen die Beine“, sagt er. Das Fass zum Überlaufen brachte nun eine Erklärung der Bundesregierung mit Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner. Der Inhalt des Entwurfs, der aber noch die politischen Gremien in Berlin passieren muss: Die Bauern müssen 75 Prozent weniger Pflanzenschutzmittel einsetzen. Zudem sollen Flächen, die sich nahe an Gewässern befinden, nicht mehr bewirtschaftet werden.

Folgen wären dramatisch

Diese Pläne sorgen bei Rodewald für Kopfschütteln. „Das ist praktisch eine Enteignung, wenn man uns unsere Flächen wegnimmt und wir die nicht mehr bewirtschaften können.“ Hinzu kommt, dass Pflanzen ohne Hilfsmittel entweder absterben oder der Ertrag massiv sinkt. Die Folge wäre laut Rodewald, dass der Anbau von Kartoffeln, Raps und Rüben nicht mehr wie bisher möglich sei.

„Dann müssten solche Lebensmittel importiert werden. Dann kommen die Kartoffeln aus Nordafrika – was ja heutzutage auch teilweise schon passiert, wenn in Ägypten mit Saatgut aus unserer Region Frühkartoffeln angepflanzt werden.“ Aus all diesem Szenario heraus machen die Kreuze, die den Tod symbolisieren, auch Sinn. „Wenn alles so kommt, wie es in Berlin beschrieben wurde, wäre das der Tod der Landwirtschaft.“

Die Grünen Kreuze sind ein stiller Protest der Landwirte. Quelle: Stephan Hartung

Friedrich Rodewald ist Gesellschafter der Landwirtschaftlichen Betriebsgemeinschaft Göxe GbR, seit dem Renteneintritt des heute 65-Jährigen ist dessen Neffe der Leiter der 173 Hektar großen Betriebsfläche. Natürlich ist er im Calenberger Land gut vernetzt. „Und ich kenne keinen Landwirt, der nicht an der Grüne-Kreuz-Aktion mitmacht“, sagt Rodewald. Selbst hat er in den vergangenen Tagen vier Stück auf einem Feld in Göxe platziert, vier in Ihme-Roloven. Es sollen noch vier weitere in Everloh sowie zwei in Göxe folgen. Initiator der Aktion ist der Landwirt Willi Kremer-Schillings. Der 65-Jährige ist bundesweit als „Bauer Willi“ bekannt, der immer wieder in der Öffentlichkeit auf Probleme in der Agrarwirtschaft aufmerksam macht, mehr Respekt vor der Arbeit der Landwirte fordert und die Politik kritisiert.

Willi macht mobil

Der in der Nähe von Jülich tätige Willi hat seinen eigenen Blog, auf den jüngsten Beitrag inklusive des Aufrufs zur Kreuz-Aktion gab es fast 100.000 Zugriffe. „Bei vielen anderen Themen gibt es in seinem Blog manchmal nur wenige hundert Aufrufe. Das zeigt, wie sehr er die Stimmungslage getroffen hat“, sagt Rodewald. Der Göxer weiß: Mittlerweile beteiligen sich Landwirte aus ganz Deutschland. „Wir werden das jetzt zwei bis drei Monate machen.“ Und hoffen, dass ein Umdenken in Berlin einsetzt.

Lesen Sie mehr:

Calenberger Landwirte kämpfen gegen Südlink

Gegen Ausweitung von Düngeverbot: Landvolk stellt sich im Gülle-Streit quer

Nach Dürrejahr 2018:Ernte in Deutschland fällt 2019 wieder besser aus

Von Stephan Hartung