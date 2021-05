Großgoltern

Wann darf das Freibad Goltern für den Saisonbetrieb 2021 öffnen? Bei sinkenden Inzidenzzahlen hofft der private Betreiberverein auf Lockerungen in der Corona-Verordnung für die Region Hannover. Allerdings rechnet der Vereinsvorsitzende Rolf Hennies mit einer Freigabe des Badebetriebes frühestens nach den Pfingstfeiertagen.

Anschwimmen ist verschoben

„Wann das Bad öffnen darf, können wir momentan noch nicht seriös beantworten“, betont Hennies. Ursprünglich war vorgesehen, die Saison 2021 am 14. Mai mit dem traditionellen Anschwimmen zu beginnen. Aber wegen der Corona-Pandemie war dieser Termin, wie schon im Vorjahr, nicht einzuhalten. Solange die sogenannte Bundesnotbremse mit ihren Einschränkungen in der Region gilt, darf das Bad laut Hennies „auf keinen Fall öffnen“. Immerhin: „Die momentan sinkenden Inzidenzzahlen geben hier jedoch Anlass zur Hoffnung“.

Seit einigen Tagen gehen die Werte in der Region Hannover zurück – sie lagen am Sonntag bei 64,9. Zwar sehe auch die Landesregierung in ihrem Stufenplan eine Öffnung von Freibädern bei Inzidenzen von 50 bis 100 noch nicht vor – aber eine mögliche Öffnungsklausel könnte nach Einschätzung von Hennies bei sinkenden Inzidenzen in einem Zwischenschritt doch einen Badestart möglich machen.

Noch ist das Freibad Goltern geschlossen. Aber sinkende Inzidenzzahlen geben laut Betreibertverein „Anlass zur Hoffnung“. Quelle: Frank Hermann (Archiv)

Von einer schnellen Freigabe für die Freibäder noch vor Pfingsten geht Hennies jedoch nicht aus, auch wenn die Infektionszahlen in den nächsten Tagen weiterhin zurückgehen. „Ich rechne eher damit, dass wir Ende Mai so weit sind und unser Freibad wieder öffnen dürfen“, sagt er. Ohnehin müsse der Betreiberverein zuvor noch die praktische Umsetzung der Corona-Regeln klären.

Keine eigenen Tests möglich

So dürften lediglich Besucher mit einem negativen Corona-Test sowie geimpfte oder von einer Corona-Erkrankung genesene Personen das Freibad betreten. „Eigene Schnelltestungen vor dem Freibad werden wir auf keinen Fall anbieten – das können wir personell und logistisch gar nicht leisten“, erläutert Hennies. Denkbar sei aber die Vorlage aktueller Bescheinigungen aus dem ASB-Schnelltestzentrum im Barsinghäuser Zechensaal.

Für den Badebetrieb muss der Verein außerdem ein Hygienekonzept vorlegen. Dabei orientiert er sich an den Regelungen aus dem Vorjahr, die in weiten Teilen den Vorgaben der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen entsprechen. Sinkt die Inzidenz in der Region künftig auf einen Wert unter 35,benötigen die Besucher nach Angaben des Vereinsvorsitzenden zwar keinen negativen Schnelltest mehr – aber das Hygienekonzept greift weiterhin.

Maximal 600 Besucher sind zugelassen

Demnach gilt, dass maximal 600 Besucher gleichzeitig auf das Gelände dürfen, um die Abstandsregeln einhalten zu können. Darüber hinaus bleiben die Duschen und die Umkleiden geschlossen. Stattdessen hat der Betreiberverein zwei Umkleidekabinen auf der Liegewiese aufstellen lassen, damit sich die Besucher coronakonform umziehen können. Die Duschen in den Durchschreitebecken bleiben laut Hennies in Betrieb.

Im Freibad und auf den Außenanlagen sind die Arbeiten zur Vorbereitung der Saison größtenteils abgeschlossen. Nun warten der Verein und die Mitarbeiter auf das Startsignal. Im Vorjahr hat der Betrieb ebenfalls mit Verspätung im Juni begonnen. Bis zum Saisonabschluss im September kamen im Sommer 2020 rund 15000 Besucher in das Freibad.

Von Frank Hermann