Großgoltern

Vier Jahre nach den ersten Vorarbeiten hat die Stadt Barsinghausen jetzt die energetische Sanierung der Albert-Schweitzer-Grundschule in Großgoltern abgeschlossen. Nahezu 920.000 Euro kostete die Erneuerung im gesamten Klassentrakt vom Keller bis zum Dach. Davon übernahm die Stadt einen Eigenanteil von 75.750 Euro, den Löwenanteil von mehr als 840.000 Euro erhielt die Stadt als Zuschuss aus einem Förderprogramm des Landes Niedersachsen.

Hauptarbeiten in den Ferien

Viele Arbeiten mussten in die Ferienzeit gelegt werden, um den Unterricht für die rund 90 Grundschüler möglichst wenig zu stören. „So haben wir zum Beispiel den Austausch der Fenster ausschließlich in den Ferien vorgenommen“, erläutert Architekt Oliver Zech. Die rund 30 Jahre alten Kunststofffenster machten Platz in den Außenwänden der Klassenräume für moderne Aluminiumkonstruktionen. Zudem erhielten alle neuen Fenster einen außenliegenden Sonnenschutz.

Anzeige

Die energetische Sanierung der Albert_Schweitzer-Schule ist abgeschlossen. Quelle: Frank Hermann

Zu den Hauptarbeiten der energetischen Gebäudesanierung gehörten der Einbau eines Wärmedämmverbundsystems für die Hausfassade sowie eine Erneuerung des Daches über dem Südflügel des Gebäudes im Bereich des Musikraumes. „Dort haben wir eine Aufsparrendämmung aufgebracht und anschließend das Dach mit roten Ziegeln neu eingedeckt“, sagt Objektmanagerin Claudia Hennies von der städtischen Gebäudewirtschaft.

Am Anfang der energetischen Gebäudesanierung standen die Arbeiten im Keller und an der Drainage. Der gesamte Kellerbereich musste bereits 2017 zunächst freigelegt und dann neu abgedichtet und gedämmt werden. In diesem Bauschnitt ließ die Stadt auch das veraltete Drainagesystem mit neuen Schächten und Pumpen sanieren. Im Kellergeschoss entstand darüber hinaus ein moderner Mensaraum mit Küche und Speisenausgabe für die Schüler in der Ganztagsbetreuung.

Ein modernes Gesicht

Mittlerweile haben die Bauarbeiter alle Rest- und Nebenarbeiten beendet. Dank der neuen Aufteilung und Farbe der Fenster, der Fassadensanierung mit neuem Farbanstrich sowie der roten Ziegeldeckung zeigt das Schulgebäude nach Ansicht von Claudia Hennies jetzt ein modernes Gesicht.

Mit großer Sorgfalt sei in der Bauphase das Thema Artenschutz behandelt worden. So ließen die Gebäudewirtschaft und das Amt für Planen und Bauen in Abstimmung mit der Naturschutzbehörde und dem Naturschutzbund ( Nabu) provisorische Nisthilfen für die Mehlschwalben auf dem Grundstück aufstellen, weil deren Nester am Dach nicht bleiben konnten. Nach Abschluss der Sanierungsarbeiten an Dach und Fassade ließ die Stadt im Bereich der Traufen neue Nisthilfen anbringen. „Die Vögel haben diese Nisthilfen zur Brutzeit sehr gut angenommen“, sagt Hennies.

Das Dachgeschoss mit des Musikraum hat eine neue Eindeckung erhalten. Quelle: Frank Hermann

Zufrieden mit dem Ergebnis der aufwendigen Sanierung zeigen sich auch Schulleiterin Doris Brühöfner sowie Bürgermeister Marc Lahmann. „In Sachen Nachhaltigkeit und Umweltschutz haben wir die Albert-Schweitzer-Schule sehr weit vorangebracht“, betont Lahmann. Für die Schule ist es laut Brühöfner ein großer Wunsch, die noch offenen Sanierungsvorhaben für den Gebäudetrakt mit der Verwaltung und der Pausenhalle sowie für die Turnhalle und den Schulhof nicht aus den Augen zu verlieren.

Lesen Sie auch

Von Frank Hermann