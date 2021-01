Groß Munzel

Auf dem Neubaugebiet am nördlichen Ortsrand Groß Munzels entwickelt sich eine rege Bautätigkeit. Wenige Wochen nach Abschluss der Erschließungsarbeiten mit Kanalisation und Baustraßen für das rund 45000 Quadratmeter große Areal mit 38 Bauplätzen stehen bereits die ersten Häuser im Rohbau. Alle Grundstücke sind verkauft. Weitere Neubaugebiete gibt es derzeit in der Stadt Barsinghausen nicht.

Die ersten Rohbauten am Munzeler Ortsrand stehen bereits. Quelle: Frank Hermann

Anzeige

Das Interesse an den Bauplätzen war groß. „Wir hätten noch viel mehr verkaufen können“, sagt Michael Hutze von der Hannoversche Volksbank Projektentwicklungsgesellschaft (HVP). Nach Angaben von Hutze hat die HVP in Groß Munzel ein Baugebiet für ländliches Wohnen mit ganz unterschiedlichen Möglichkeiten des Häuserbaus vermarktet.

80 neue Wohnungen

Auf den 38 Grundstücken errichten die neuen Eigentümer in erster Line frei stehende Einfamilienhäuser. Hinzu kommen mehrere Reihen- und Kettenhäuser sowie fünf Mehrfamilienhäuser mit jeweils sechs Zwei- bis Dreizimmerwohnungen. Hutze rechnet mit insgesamt rund 80 neuen Wohneinheiten östlich der Holtenser Straße.

Die Kanalisation und die Baustraßen zur Erschließung der Bauplätze sind fertig. Quelle: Frank Hermann

Außer einem generell hohen Interesse an Bauland in der Deisterstadt verweist der Projektentwickler auf die Vorzüge des dörflichen Wohnumfeldes in Groß Munzel in Kombination mit Schule und Kindergarten sowie einer guten Verkehrsanbindung. Solche Voraussetzungen eigneten sich insbesondere für junge Familien mit Kindern.

Erstes Konzept scheitert

Bereits vor nahezu einem Jahrzehnt gab es erste Überlegungen der Stadt Barsinghausen und der Projektgesellschaft, das Gelände als Bauland zu nutzen und dort ein spezielles Angebot für Wohnen mit Pferden zu entwickeln.Hauseigentümer sollten die Möglichkeit bekommen, Pferde auf ihrem Grundstück zu halten – zumal in unmittelbarer Nachbarschaft ein Pferdehof beheimatet ist. Allerdings ließ sich dieses Konzept seinerzeit nicht vermarkten.

Nachdem mittlerweile alle Baugrundstücke in Groß Munzel verkauft sind, steht nun in der Deisterstadt kein weiteres Neubaugebiet für Bauwillige zur Verfügung – trotz einer unverändert hohen Nachfrage. Nach Angaben der Stadtverwaltung arbeiten die Fachleute aus dem Bauplanungsamt im Wissen um diese Nachfrage daran, neue Gebiete für eine Wohnbebauung auszuweisen.

Im Munzeler Neubaugebiet werden 38 Grundstücke mit Einfamilien-, Mehrfamilien- und Reihenhäusern bebaut. Quelle: Frank Hermann

Infrastruktur beachten

„Allerdings nimmt es einige Zeit in Anspruch – von den ersten Ideen für die Ausweisung eines Neubaugebietes bis hin zum rechtskräftigen Bebauungsplan“, erläutert Stadtsprecher Benjamin Schrader. Zudem sei bei einer neuen Wohnbebauung auch die notwendige Infrastruktur zu berücksichtigen, insbesondere von Kindergärten und Schulen. Schon jetzt sei die Stadt nicht in der Lage, allen Eltern einen Kita-Platz für ihre Kinder anzubieten. An einer Lösung arbeite die Stadt mit Hochdruck.

„Die Ausweisung zusätzlicher Baugebiete würde diese Probleme verschärfen“, betont Schrader. Daher habe die Verwaltung in den Vorjahren auf eine rasche Entwicklung von Neubaugebieten bewusst verzichtet und stattdessen zunächst die Innenentwicklung mit einer rückwärtigen Bebauung sowie die Altbausanierung forciert. „Was angesichts des Bevölkerungswachstums in Barsinghausen auch gelungen ist und einen Beitrag zum Klima- und Umweltschutz darstellt“, sagt der Stadtsprecher.

Überlegungen in der Politik

Dennoch gebe es derzeit Überlegungen in der Kommunalpolitik, zusätzlichen Wohnraum in der Deisterstadt zu schaffen. Gedacht sei vor allem an Geschosswohnungsbau und an Mehrfamilienhäuser, um die hohe Nachfrage nach günstigem Wohnraum zu befriedigen.

In absehbarer Zeit könnten sich laut Schrader neue Möglichkeiten zur Wohnbebauung am Rottkampfweg in Egestorf sowie am Lohteich in Langreder ergeben – wenn es zu einem städtebaulichen Vertrag mit den privaten Erschließungsträgern kommt. .

Von Frank Hermann