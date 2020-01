Bei einem Großbrand im Gebäudekomplex der Ökostation Deister-Vorland ist am Montag ein Mensch ums Leben gekommen. Der noch nicht identifizierte Leichnam wurde nach Abschluss der Löscharbeiten am Mittag in der Brandruine entdeckt. Viele Golterner erinnert der Großbrand an die Brandkatastrophe vor fast genau fünf Jahren im Ort, bei dem zwei Frauen starben.