Barsinghausen

Dass bei manchen Anliegern umstrittene Bauvorhaben auf dem Eckgrundstück Deisterstraße/Am Waldhof ist einen großen Schritt vorangekommen. Der städtische Bauausschuss stimmte am Mittwochabend mit acht zu zwei Stimmen den grundsätzlichen Planungen für das Grundstück und dem vorliegenden Bebauungsplanentwurf zu. Sofern in der nächsten Woche auch der Verwaltungsausschuss grünes Licht gibt, wird der Plan im September öffentlich ausgelegt, damit Bürger und Verbände etwaige Bedenken auch formal einbringen können. Frühestens im Herbst könnte der Bebauungsplan dann als Satzung beschlossen und damit rechtskräftig werden.

Auf dem rund 5800 Quadratmeter großen Grundstück in bester Lage am Waldrand möchte das Bauunternehmen Helma ein Ensemble von fünf Gebäuden mit insgesamt 43 Wohnungen errichten. Die Gebäude sollen jeweils zwei Vollgeschosse und ein zurückgesetztes, sogenanntes Staffelgeschoss haben. Diese Höhenvorgabe entspreche auch den Bauregeln in der unmittelbaren Umgebung des Areals, erläuterte Stadtplaner Christoph Fischer während der Online-Sitzung. Unter den Gebäuden ist eine gemeinsame Tiefgarage mit mehr als 50 Parkplätzen und zahlreichen Stellflächen für Fahrräder vorgesehen.

Drohen Schäden an umliegenden Häusern?

Die Planungen für das Grundstück hatten mit dem Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan bereits vor rund vier Jahren begonnen. Seither hatte es allerdings etliche Verzögerungen gegeben, weil die Detailpläne mehrfach angepasst wurden und verschiedene Gutachten eingeholt werden mussten. Anlieger hatten schon in einer frühen Phase ihre Bedenken deutlich gemacht, dass sie das Bauvorhaben für zu groß und nicht in die Umgebung passend halten.

Auch während der Ausschusssitzung nutzten die Kritiker die Möglichkeit, ihre Bedenken zu dem Vorhaben noch einmal deutlich zu machen. Zu deren Wortführerinnen gehört auch Ratsfrau Kerstin Beckmann (Wählergemeinschaft Aktiv für Barsinghausen), die selbst nur wenige Meter von dem vorgesehenen Baugelände entfernt wohnt. Sie wies unter anderem darauf hin, dass die Baugrunderkundung bis in die vorgesehene Tiefe hinein wegen des massiven Gesteins gar nicht möglich gewesen sei. Stau- und Schichtenwasser drohten und bedeuteten eine Gefahr für die unterhalb liegenden Grundstücke.

Bedenken hegen die Hausbesitzer ringsum auch dahingehend, als dass es bei den Gründungs- und Tiefgaragenarbeiten auf dem offenbar schwierigen Baugrund zu Schäden an den eigenen Immobilien kommen könnte. Darüber hinaus besteht Unsicherheit, weil die Firma Helma das gesamte, fertig geplante Projekt angeblich gerade anderen Bauträgern zum Kauf anbieten soll.

Naturschutzbeauftragte signalisiert Zustimmung

Die Stadt Barsinghausen möchte bei der Bebauung des Areals wegen der besonderen Lage bis in die Gestaltungsdetails der Gebäude hinein Einfluss ausüben können. Aus diesem Grund will die Kommune einen sogenannten Vorhaben- und Erschließungsplan und einen Durchführungsvertrag dazu mit dem Bauunternehmen abschließen. Bei Verstößen dagegen kann die Kommune den vorhabenbezogenen Bebauungsplan jederzeit wieder außer Kraft setzen, wie Fischer und Baudezernent Ingo Ellerkamp deutlich machten.

Max Matthiesen (CDU) und Marlene Hunte-Grüne (SPD) signalisierten die Zustimmung ihrer Fraktionen zu den aktuellen Plänen. Beide betonten, dass die Stadtverwaltung bei der Anpassung der Pläne bislang „sehr gut nachgearbeitet“ habe. Das Projekt liefere einen Beitrag zur Entspannung des Wohnungsmarktes, sagte Matthiesen. Der Christdemokrat und seine SPD-Kollegin betonten auch, dass Bedenken von Anliegern ernst genommen würden und im weiteren Planungsprozess sorgfältig geprüft werden müssten. Christian Röver (Grüne) bekräftigte die Ablehnung seiner Partei. „Zu dicht, zu wuchtig“ seien die Gebäude, das Areal zu sehr versiegelt.

Anders sieht das Barsinghausens Naturschutzbeauftragte Gabriele Kellein. Sie lobte das angestrebte Ziel einer verdichteten Bebauung im innerstädtischen Bereich. „Ich kann nur begrüßen, dass da gebaut werden soll und nicht auf der grünen Wiese“, sagte sie.

Von Andreas Kannegießer