Barsinghausen

Die Nachricht von der bevorstehenden Ansiedlung eines Montagewerks von Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN) im Gewerbegebiet Groß Munzel-Nord ist in der Barsinghäuser Politik mit großer Freude zur Kenntnis genommen worden. Sprecher von SPD, CDU und Grünen sind sich ungewöhnlich einig: Die Ansiedlung ist ein Riesenerfolg für die Deisterstadt und bietet weitere Chancen für die künftige wirtschaftliche Entwicklung im näheren Umfeld.

Volkswagen Nutzfahrzeuge will bei Groß Munzel künftig Achssysteme für ein neues Elektrofahrzeug montieren, das im VW-Werk in Hannover-Stöcken gebaut wird. Dem Vernehmen nach soll es sich dabei um den VW ID Buzz handeln, den sogenannten Elektro-Bulli, der 2022 auf den Markt kommen soll. Volkswagen selbst äußerte sich am Dienstag auf Anfrage nicht.

Vertrag soll bis Weihnachten unterschrieben sein

Die Flächen in Groß Munzel sind im Eigentum der Hannover Region Grundstücksgesellschaft ( HRG), die das Gewerbegebiet zwischen Munzel und der Autobahn 2 vermarktet. Nach den Worten von HRG-Geschäftsführer Mattias Böhle wird ein von Volkswagen beauftragtes Projektentwicklungsunternehmen die gesamte nördlich der Deponiestraße gelegene Gewerbefläche kaufen, das sind rund 135.000 Quadratmeter. „Wir gehen davon aus, dass der Kaufvertrag noch vor Weihnachten abgeschlossen wird“, sagt Böhle. Für das eigentliche VW-Montagewerk sind demnach zunächst 85.000 Quadratmeter Grundstücksfläche vorgesehen. Der Rest könnte als potenzielle Erweiterungsfläche dienen oder auch der Ansiedlung weiterer Zulieferunternehmen.

Dass Volkswagen in Barsinghausen zum Zuge kommen konnte, ist laut Böhle zumindest mittelbar wohl der Corona-Krise zu verdanken. Das betreffende Gewerbegrundstück sei bereits seit längerer Zeit fest reserviert gewesen, berichtet der HRG-Chef. Im Zuge der wirtschaftlichen Pandemie-Folgen habe dieser Investor jedoch entschieden, von seiner Kaufzusage zurückzutreten. Kontakte mit Volkswagen habe es zuvor nicht gegeben, sagt Böhle. Erst vor wenigen Wochen habe der Automobilkonzern sein Interesse angemeldet.

„Aus Sicht von VW war wohl sehr schnell alles klar“, sagt Stefan Müller vom Stab des Bürgermeisters. Quelle: Lisa Malecha

Grundstück ist sofort bebaubar

Das bestätigt auch der Leiter des Stabes in der Barsinghäuser Stadtverwaltung, Stefan Müller. Demnach haben erst Anfang Oktober zwei Verantwortliche von Volkswagen Nutzfahrzeuge im Rathaus an der Bergamtstraße ihr Projekt vorgestellt. Danach habe es nur wenige weitere Kontakte gegeben.

Der Automobilkonzern und der Projektentwickler Metawerk hatten sich in den Monaten zuvor um ein Grundstück südlich von Bad Nenndorf bemüht. Das liegt allerdings in einem Landschaftsschutzgebiet, sodass es Streit in der Kurstadt um das Ansiedlungsprojekt an dieser Stelle gegeben hatte. Letztlich hatten Metawerk und VWN im Oktober dieses Projekt für beendet erklärt.

Für Volkswagen kam der Rückzug des Kaufinteressenten im Munzeler Gewerbegebiet wohl gerade recht: Das freigewordene Areal im Norden des Barsinghäuser Stadtgebiets ist fertig erschlossen, sofort bebaubar und liegt zudem noch verkehrsgünstiger als der Nenndorfer Standort zur nahen Autobahn 2. Als Partner hat VWN nun allerdings einen anderen Projektentwickler ins Boot geholt, die Firma Metawerk bleibt in Groß Munzel außen vor.

Standortvorteile sind entscheidend

Auch Stefan Müller hält letztlich die Standortvorteile, die das Munzeler Gewerbegebiet bietet, für entscheidend für die Ansiedlungsentscheidung. Auch aus Sicht der Wirtschaftsförderung sei es „einfach klasse für Barsinghausen“, dass ein Weltkonzern wie Volkswagen sich hier ansiedele. Zudem sei die E-Mobilität eine zukunftsweisende Technologie.

Ähnlich argumentiert SPD-Fraktionssprecher Peter Messing. „Wir freuen uns, dass ein Unternehmen wie Volkswagen seinen Platz in Barsinghausen sucht“, sagt er. Die Gewerbefläche sei ideal geeignet. Kritik äußert Messing allerdings an der internen Kommunikation der Stadtverwaltung, welche die Politik außen vor gelassen habe. „Wir haben aus der Zeitung von der Ansiedlung erfahren“, sagt der Sozialdemokrat.

CDU und Grüne: Freude über Arbeitsplätze

Auch CDU-Fraktionsvorsitzender Roland Zieseniß bestätigt, dass die Politik in die Ansiedlungsgespräche nicht involviert gewesen sei. Er verweist insbesondere auf die angekündigte Zahl von 250 neuen Arbeitsplätzen für Barsinghausen, die das Projekt besonders erfreulich machten. Die Elektromobilität sei ein „zukunftsorientierter Zweig“ bei Volkswagen. „Es ist schön, wenn Barsinghausen dabei ist.“

Auch die Grünen sind rundum glücklich mit der Entscheidung von Volkswagen. „Wir freuen uns sehr, dass in Groß Munzel qualifizierte Arbeitsplätze entstehen“, sagt Ortsverbandsvorsitzender Helmut Freitag. Die Wege vom Munzeler Montagewerk nach Stöcken seien erfreulich kurz. „Groß Munzel ist gegenüber Bad Nenndorf der eindeutig bessere Standort“, sagt Freitag. Er wünsche sich, dass beim Bau des Munzeler VW-Werks Technik wie etwa Solaranlagen auf den Dächern zum Einsatz komme. Vorschreiben lasse sich das aber leider nicht, weil der Bebauungsplan schon lange rechtskräftig sei.

Von Andreas Kannegießer