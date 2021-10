Göxe

Trotz fehlender Kita-Plätze und einem millionenschweren Investitionsprogramm der Stadt bleiben im Waldkindergarten in Göxe seit Monaten Betreuungsplätze unbesetzt. Besonders ärgerlich für die Stadt: Sie muss die Kosten für die freigebliebenen Plätze der Elterninitiative übernehmen. In der Verwaltung scheint die Geduld gegenüber dem Trägerverein am Ende zu sein. Sie möchte die Zahlungen einstellen. Ist der Kindergarten damit am Ende?

Es ist erst zwei Jahre her, da übernahm die Stadt Barsinghausen die Kosten von 84.000 Euro für die Anschaffung eines acht Meter langen und drei Meter breiten, hübschen Rundwagens sowie weiterer Investitionen. Der Wagen steht seit seiner Fertigstellung im Juni 2020 auf einem Grundstück im Kreuzhorn, am Ortsrand von Göxe und dient dem Waldkindergarten Göxe als Anlaufstelle und Schutzraum bei schlechtem Wetter.

Warum bleiben Plätze unbelegt?

Waldkindergärten liegen offenbar im Trend, seit der Eröffnung des neuesten in der Nähe der Deister-Freilichtbühne gibt es im Stadtgebiet mittlerweile drei dieser Einrichtungen. Zugleich suchen in Barsinghausen immer noch viele Familien einen Betreuungsplatz für ihre Kinder. Vor diesem Hintergrund erscheint es umso erstaunlicher, dass es dem Trägerverein Leben in Göxe seit Start des Kindergartens im September 2019 noch nicht gelungen ist, seine 15 Plätze komplett zu belegen.

Die Stadt kostet diese Unterbelegung richtig Geld. Mithilfe einer Übergangsfinanzierung beschloss der Verwaltungsausschuss im März 2020, entgegen der Regelung des Betriebsführungsvertrags bis einschließlich 31. Dezember 2020 bis zu acht unbelegte Plätze zu finanzieren – mit jeweils 250 Euro monatlich. Im Juli dieses Jahres stellte der Trägerverein einen Folgeantrag und bat um die Kostenübernahme der in 2021 freigebliebenen Plätze. Da dies rückwirkend ab Januar passieren soll, summierten sich die Kosten alleine bis August auf 7000 Euro. Laut Belegungsplan des Kindergartens vom 30. August wären bis Jahresende sechs Plätze unbelegt – so kämen ab September also noch einmal 6000 Euro bis 31. Dezember 2021 hinzu.

Verwaltung beklagt Kommunikation

In ihrer Stellungnahme gegenüber dem Rat der Stadt spricht sich die Verwaltung gegen eine weitere Übernahme der Finanzierung unbelegter Plätze aus. Die Kommunikation seitens des Fachamtes mit dem Verein Leben in Göxe gestalte sich von Beginn an schwierig. Die Aufzählung von Beispielen ist lang. Die Beantwortung von Fragen erfolge oftmals sehr verzögert oder gar nicht. Übermittelte Informationen seien unvollständig. So sei aus den Anmeldebögen das Ende der Betreuung nicht ersichtlich, und zwischen Trägerverein und Eltern gebe es keine Verträge. Zudem beklagt das Amt, die Vermittlung von Plätzen werde durch die Ansprüche des Trägers unnötig verkompliziert. Eltern berichteten gegenüber der Verwaltung von einer „befremdlichen Gesprächsführung mit den Vertretern des Vereins“.

Das Kinderbetreuungsamt argumentiert, eine weitere Übernahme der Finanzierung sei auch hinsichtlich einer Gleichbehandlung aller freien Träger nicht vertretbar, denn laut Betriebsführungsvertrag mit freien Trägern werden belegte Plätze finanziert – und als belegt gelten sie nur, wenn sie nicht mehr als sechs Monate unbelegt sind. In Göxe seien aber eine Handvoll Plätze seit Inbetriebnahme der Einrichtung nicht belegt.

Ohne Zahlung droht die Pleite

Annette Bunnenberg-Ihssen, Vorsitzende des Trägervereins nennt in dem Zahlungsantrag an die Stadt verschiedene Gründe, warum Plätze im Waldkindergarten freigeblieben sind. So habe man Schwierigkeiten gehabt, Fachpersonal zu finden und dauerhaft zu halten, und die Corona-Auswirkungen hätten den Betrieb sowie die Werbung für den Kindergarten erschwert, teilweise sogar unmöglich gemacht. In einer zwischenzeitlich eingerichteten Notgruppe sei zudem lediglich die Betreuung von Vorschul- und Sprachförderkindern möglich gewesen.

Bunnenberg-Ihssen erklärt, das dem ehrenamtlich besetzten Vorstand des Trägervereins die Folgen der nicht besetzten Plätze nicht in vollem Umfang bewusst gewesen seien und kündigte gegenüber der Verwaltung an, zukünftig werde man in Fragen der Finanzierung und Haushaltsplanung noch enger mit der Stadt zusammenarbeiten. Die Vorsitzende betonte, dass der Verein die weitere Finanzierung der unbelegten Plätze dringend benötige, um die Gehälter der zwei Erzieherinnen zahlen zu können. „Ohne diese Zahlungen würde der Haushalt unseres Kindergartens in eine finanzielle Schieflage geraten, die wir nicht ausgleichen könnten.“

Lesen Sie auch Barsinghausen: Förderverein spendet Spielekisten an KGS Goetheschule

Entscheidung vertagt

Wie ernst der Trägerverein die Situation sieht zeigte sich in der vergangenen Woche, als sich Bunnenberg-Ihssen während der Hybrid-Ratssitzung zuschaltete und gegenüber den Ratsmitgliedern die Ursachen für die Probleme noch einmal aus ihrer Sicht schilderte. So etwa sei dem Verein nicht bewusst gewesen, dass er sich selbst um die Besetzung der Betreuungsplätze bemühen müsse und die Kinder dem Waldkindergarten vonseiten der Stadt nicht einfach zugeteilt würden. Die Vorsitzende versicherte: „Wir bemühen uns jetzt verstärkt um Werbung und haben auch schon acht Kinder auf der Warteliste.“

Einen Teilerfolg kann der Waldkindergarten bereits verbuchen. Die Entscheidung wurde vertagt und zurück in den Fachausschuss verwiesen. Demnächst werden noch einmal Gespräche zwischen Verwaltung und Trägerverein aufgenommen.

Von Mirko Haendel